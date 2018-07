: #Vacanze italiane per 80 italiani su 100 - CyberNewsH24 : #Vacanze italiane per 80 italiani su 100 - TelevideoRai101 : Vacanze italiane per 80 italiani su 100 - emily2925 : Un tuffo tra alcuni dei brani musicali più popolari delle estati italiane! Collegatevi al blog… -

per 80su 100estive per il 57% degli, 34,5 milioni di persone, per un giro di affari di 24,1 miliardi (+9.5%). I dati Federalberghi prevedono nel 2018 un incremento dello 0,5% sul 2017. In crescita anche i connazionali che scelgono l'Italia per le ferie (l'80,2%, contro il 78,6% del 2017) e soprattutto quanti andranno in ferie a settembre (19,5% di presenze, il 12,4% nel 2017). Durata media della vacanza stabile 10 notti, spesa procapite in crescita da 883 euro nel 2017 ai 911 previsti.(Di martedì 31 luglio 2018)