Vacanze | Federalberghi | 34 5 milioni di italiani in viaggio | giro d’affari a 24 1 miliardi

meteoweb.eu

: #Estate2018, #vacanze. Federalberghi: tutti in Italia e al #mare, si parte di più a settembre… - HelpConsumatori : #Estate2018, #vacanze. Federalberghi: tutti in Italia e al #mare, si parte di più a settembre… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Da giugno a settembre sono 34,5gliche si concedono una vacanza, in aumento dello 0,5% rispetto allo scorso anno, con undi affari di 24,1con un incremento del 9,5%. Sono i principali dell’estate 2018, diffusi oggi da. La durata media della vacanza principale resta stabile a 10 notti. Nell’80,2% dei casi glirimarranno in Italia (contro il 78,6% dello scorso anno), mentre nel 19,3% dei casi andranno all’estero. Come di consueto, per coloro che resteranno in Italia il mare si conferma la meta preferita dagliper leestive, accogliendo il 67% dei viaggiatori. Seguono la montagna con il 9,5% delle preferenze, le località d’arte maggiori e minori con il 7,3%. Buona la performance delle località termali (4,5%) e dei laghi (3,5%). Il 19,3% dei connazionali che si recherà oltre confine visiterà soprattutto le grandi ...