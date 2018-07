Va a conoscere la figlia appena nata | poi la tragedia | muore poco dopo A 32 anni

caffeinamagazine

: RT @Nicolabrunialti: @axelvassallo @rosariarenna @pinostra @RaiTre @StefanoColetta2 Un vero gioiello, realizzato magistralmente. Mi sarebbe… - StefanoColetta2 : RT @Nicolabrunialti: @axelvassallo @rosariarenna @pinostra @RaiTre @StefanoColetta2 Un vero gioiello, realizzato magistralmente. Mi sarebbe… - Nicolabrunialti : @axelvassallo @rosariarenna @pinostra @RaiTre @StefanoColetta2 Un vero gioiello, realizzato magistralmente. Mi sare… - Pink597 : @Corriere Regagliamogli 'Il razzismo spiegato a mia figlia', di T. Ben Jelloun. Potrebbe aiutarlo a dare un nome al… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Unaindicibile quella che ha visto protagonista questo ragazzone di 32. Destino infame: un dramma a cui si fatica anche a credere perché a volte la vita è davvero ingiusta. Si chiamava Kevin ed eradiventato papà. Laddove per ‘’ si intende che lo era da pochissimi giorni. E ha incontrato la morte proprio sulla strada del ritorno dall’ospedale in cui era andato aquellache per nove mesi aveva aspettato con trepidazione insieme a sua moglie Kara. Doveva essere un momento di gioia pura, in pochi minuti si è trasformato in. La piccola, che i genitori hanno chiamato Logan, non conoscerà mai il suo papà. Non ricorderà che come tutti i padri del mondo Kevin si era precipitato in ospedale per abbracciarla e che non vedeva l’ora di portarla a casa, dove sicuramente con la neo mamma aveva già preparato la ...