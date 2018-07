Gli Usa vogliono varare una Nato araba per fronteggiare l'Iran : Sogno di una notte di Mezza estate di un novello Lawrence d'Arabia? Forse, ma la tv araba in inglese al Jazeera lo riporta con enfasi. Di cosa si tratta? Della costituzione a tamburo battente di una ...

Senatori Usa avvertono Berlino-Parigi-Londra dei rischi per elusione sanzioni contro Iran - : Alcuni Senatori repubblicani hanno inviato delle lettere alle rappresentanze diplomatiche negli Stati Uniti di Germania, Francia e Regno Unito mettendo in guardia dai propositi di questi Paesi di ...

Criptovaluta per l'Iran - così vuole eludere l'embargo Usa : l'Iran ha trovato la risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti in una Criptovaluta. Proprio una Criptovaluta infatti dovrebbe essere utilizzata per eludere l'embargo imposto da Washington. Una criptomoneta sostenuta ovviamente dallo Stato stesso. Con essa Teheran prevede di poter trasferire denaro da e verso qualsiasi parte del mondo, eludendo in tal modo gli effetti di quelle misure che - secondo la Repubblica Islamica - mirano a ...