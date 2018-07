Usa | oltre le attese a luglio la fiducia sull' economia dei consumatori

Usa : compromessi abitazioni +0 - 9% a giugno - oltre attese : Milano, 30 lug. (AdnKronos) – In aumento dello 0,9% i compromessi per la vendita di case esistenti nel mese di giugno negli Stati Uniti. Lo rende noto la National association of realtors. Il dato si confronta con un calo dello 0,5% del mese precedente e batte le stime degli analisti che si attendevano una crescita dello 0,4%.L'articolo Usa: compromessi abitazioni +0,9% a giugno, oltre attese sembra essere il primo su SPORTFAIR.