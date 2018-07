Usa-Iran | prove di disgelo Trump | ‘Pronto a incontrare leader senza precondizioni’

Iran a Usa : tornare a intesa su nucleare : 16.15 Un consigliere del presidente Iraniano Rohani ha detto che ogni colloquio con gli Stati Uniti dovrebbe iniziare con una riduzione delle ostilità e un ritorno all'accordo sul nucleare: questo "aprirà il sentiero", ha scritto Hamid Aboutalebi su Twitter. E' la prima risposta alla dichiarazione di ieri del presidente Usa Trump, che si è detto pronto a incontrare i leader Iraniani "quando vogliono", senza condizioni. A maggio Trump ha ...

Usa : se Iran cambia - stop a sanzioni : ... ripristinare le relazioni diplomatiche e commerciali, consentire all'Iran di avere tecnologia avanzata e sostenere il reintegro dell'economia Iraniana nel sistema economico internazionale".

Usa : se Iran cambia - stop a sanzioni : 0.48 Gli Usa sono pronti a mettere fine alle sanzioni all'Iran se Teheran cambia atteggiamento.Lo afferma un portavoce del Consiglio alla sicurezza nazionale Usa. "Se il regime Iraniano cambia il suo comportamento nelle modalità che abbiamo identificato, gli Stati Uniti sono pronti ad agire per mettere fine alle sanzioni, ripristinare le relazioni diplomatiche e commerciali, consentire all'Iran di avere tecnologia avanzata e sostenere il ...

Gli Usa vogliono varare una Nato araba per fronteggiare l'Iran : Sogno di una notte di Mezza estate di un novello Lawrence d'Arabia? Forse, ma la tv araba in inglese al Jazeera lo riporta con enfasi. Di cosa si tratta? Della costituzione a tamburo battente di una ...

Senatori Usa avvertono Berlino-Parigi-Londra dei rischi per elusione sanzioni contro Iran - : Alcuni Senatori repubblicani hanno inviato delle lettere alle rappresentanze diplomatiche negli Stati Uniti di Germania, Francia e Regno Unito mettendo in guardia dai propositi di questi Paesi di ...

Criptovaluta per l'Iran - così vuole eludere l'embargo Usa : l'Iran ha trovato la risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti in una Criptovaluta. Proprio una Criptovaluta infatti dovrebbe essere utilizzata per eludere l'embargo imposto da Washington. Una criptomoneta sostenuta ovviamente dallo Stato stesso. Con essa Teheran prevede di poter trasferire denaro da e verso qualsiasi parte del mondo, eludendo in tal modo gli effetti di quelle misure che - secondo la Repubblica Islamica - mirano a ...

Il governo turco non rispetterà le sanzioni Usa contro l'Iran : Il governo turco ha chiarito che non intende conformarsi alla 'linea dura' adottata da Trump nei confronti dell'Iran. Le autorità di Ankara hanno infatti annunciato di volere salvaguardare le ...

Iran contro Usa - Soleimani minaccia Trump/ Ultime notizie : “Lui inizierà la guerra - ma noi la finiremo” : Continua l'escalation tra Usa e Iran, un generale Iraniano ha minacciato di inviare terroristi negli Stati Uniti per colpire Donald Trump, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Usa - Trump : “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” : Usa, Trump: “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” Usa, Trump: “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump: “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” proviene da NewsGo.

Usa e Iran - volano minacce sul Golfo. Ma niente panico : Con la Corea del Nord ha funzionato: Trump e Kim Jong-un si sono incontrati, a sorpresa, dopo che tutto il mondo parlava già di guerra imminente. Funzionerà anche con l'Iran? Stefano Magni Invia

Usa - Trump : 'Sono pronto a un vero accordo con l'Iran' : Il presidente americano Donald Trump si è detto "pronto a un vero accordo con l'Iran". L'annuncio è arrivato durante un incontro con i veterani in Kansas, a poche ore dal duro attacco nei confronti ...

"Khamenei ha 95 miliardi". Sale la tensione tra Usa e Iran : Per ora è uno scambio di tweet e dichiarazioni roventi, ma il timore che dalle parole, scritte persino in maiuscolo, si possa scivolare verso azioni militari è concreto. Il braccio di ferro tra Stati ...