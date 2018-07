USA | indice costo lavoro cresce meno del trimestre precedente

Indice dollaro riduce rialzo dopo Pil USA - timori per dazi : L' Indice del dollaro contro un paniere di valute ha azzerato il precedente rialzo , piombando temporaneamente in negativo, dopo che i dati sul Pil hanno mostrato che l'economia Usa è cresciuta al ritmo maggiore di quasi quattro anni nel secondo trimestre, senza che questo riuscisse tuttavia a placare i timori di un rallentamento dovuto ai dazi .

USA : indice direttori acquisti manifatturiero a 55 - 5 pt a luglio - oltre attese : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Cresce a 55,5 punti l’ indice Usa dei direttori acquisti del settore manifatturiero a luglio , secondo quanto diffuso da Markit. Il dato si confronta con 55,4 del mese precedente e batte le attese che indicavano 55,1. Per quanto riguarda i direttori acquisti del terziario l’ indice si attesta a 56,2 punti, in calo dai 56,5 di giugno e soprattutto al di sotto delle attese . L'articolo Usa: indice ...

USA : superindice conferma continua espansione economia : Cresce a un passo più veloce delle stime l' economia Usa. Lo indica il superindice stilato dal Conference Board relativo al mese di giugno, cresciuto dello 0,5% a 109,8 punti. Le stime erano per un aumento dello 0,4%. Sebbene non muova molto i ...

USA : Indice Empire State Manufactoring NY luglio a 22 - 6 punti : Un valore al di sopra dello zero indica che l'economia del settore manifatturiero dello stato di New York è in fase di espansione. L'ottimismo delle imprese sulle prospettive continua a essere ...