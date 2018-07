Uovo contro la campionessa E scoppia la psicosi razzismo

Laura Chiatti (di nUovo) scontro con Sandro Mayer : "Divetta? Vada a vedere il mio curriculum" : Non accenna a placarsi la polemica (a distanza) tra Laura Chiatti ed il direttore del settimanale Di Più, Sandro Mayer per la pubblicazione di alcune foto che, con un pancino sospetto, ipotizzavano una terza imminente gravidanza per i coniugi Bocci. Il giornalista, a distanza di una settimana, ha deciso di rispondere all'attrice, secondo cui, le immagini sarebbero state modificate ad arte per creare uno scoop inesistente:prosegui la ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante in Sicilia : previsto un nUovo incontro? : Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme? La speranza dei fan Mesi fa Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Il motivo non è dato saperlo, ma molti hanno insinuato che i due abbiano rotto per via di qualche scappatella del popolare deejay di origini veronesi. Dal giorno di questo annuncio sui social dei due diretti interessati di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta. E proprio qualche settimana fa Andrea Damante ...

Juventus - nUovo incontro con il Milan : Bonucci è più vicino : Il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus si avvicina a suon di incontri, nuove idee e benedizioni. Se i dirigenti bianconeri, anche ieri attivissimi nei salotti Milanesi del mercato, hanno ...

Salute : da ENEA nUovo metodo biotecnologico contro la zanzara tigre : ENEA ha sviluppato un metodo biotecnologico per limitare la riproduzione della zanzara tigre e abbattere le sue capacità di trasmettere virus tropicali. Questo risultato è stato possibile grazie all’introduzione nella zanzara in laboratorio di ceppi specifici del batterio Wolbachia, innocuo per l’uomo e comunemente presente in gran parte degli insetti. Le femmine hanno manifestato un azzeramento della trasmissione del virus Zika e una riduzione ...

Control : un nUovo video diario ci illustra le caratteristiche del gameplay : Quando Control di Remedy Entertainment ha debuttato all'E3 2018 di Sony, abbiamo avuto la sensazione che fosse qualcosa di diverso. Quello che non sapevamo era quanto fortemente differiva dagli sforzi passati dello sviluppatore. Dopo giochi come Alan Wake o Quantum Break, Remedy sta spingendo per un diverso tipo di narrativa in Control. Come riporta Gamingbolt, la storia si concentra su Jesse Faden, responsabile del Federal Bureau of Control e ...

Carolyn Smith lotta contro il cancro - di nUovo in ospedale per l'operazione dopo la rottura del macchinario : «Tutto pronto! » : Carolyn Smith è davvero una guerriera. La giudice di Ballando con le Stelle avrebbe dovuto sottoporsi ieri a un intervento per combattere il cancro, ma il macchinario si sarebbe rotto. E...

Tesoro - associazioni dei risparmiatori contro il nUovo dg Rivera : “Ha scritto le leggi per la risoluzione di Etruria & c” : Per le associazioni dei risparmiatori la nomina di Alessandro Rivera alla direzione generale del Tesoro è un boccone difficile da mandare giù. Perché se è vero che sono in pochi a conoscere personalmente Rivera, è altrettanto vero che tutti hanno ben chiaro il ruolo che ha ricoperto al Ministero delle finanze durante la gestione di Pier Carlo Padoan: in quel periodo, Rivera, aquilano, classe 1970, è stato responsabile della direzione Sistema ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Trump contro Rouhani - nUovo fronte di crisi Usa-Iran (24 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Trump contro Rouhani, nuovo fronte di crisi tra Usa e Iran. Calciomercato, a rischio l'arrivo di Malcom alla Roma? (24 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Kosovo : media - nUovo incontro presidenti a inizio settembre : BELGRADO - Un nuovo incontro fra i presidenti serbo e kosovaro Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, nell'ambito del dialogo facilitato dalla Ue per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina, ...

Fda approva il Krintafel - il nUovo farmaco contro la forma recidivante della malaria : Per la prima volta da 60 anni c'è un nuovo farmaco per la malaria. L'Fda ha approvato il Krintafel (tafenoquina), diretto contro la forma recidivante della malattia che colpisce ogni anno 8,5 milioni di persone.Questa forma della malattia, spiega il comunicato della GlaxoSmithKline, l'azienda che ha messo a punto la terapia, colpisce soprattutto in Asia, America Latina e nel corno d'Africa. La tafenoquina colpisce il parassita che provoca ...

Dopo più di 60 anni - un nUovo farmaco contro la malaria ricorrente : (foto: Pixabay) Otto milioni e mezzo di persone al mondo, ogni anno, contraggono di malaria, una malattia che ancora tiene sotto scacco metà della popolazione globale, a rischio di ammalarsi. Questa malattia è causata da parassiti del genere Plasmodium (classe in cui rientrano 4 specie), di cui una specie, chiamata Plasmodium vivax, determina una forma di malaria ricorrente. contro questa forma, oggi, arriva un nuovo farmaco, appena approvato ...