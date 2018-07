Università - oltre 83mila i candidati per i test a numero chiuso - : La prova determina l'accesso a corsi di laurea come Medicina e Odontoiatria, Architettura e Veterinaria per l'anno accademico 2018/2019. Previsti 60 quesiti a cui rispondere in 100 minuti

Giuseppe Conte - oltre il ridicolo : 'I corsi all'Università di New York? Frequentavo la biblioteca e...' : Il caso di Giuseppe Conte da "politico" sta diventando semplicemente "ridicolo". Un altro esempio eccellente di "curriculum gonfiato", all'italiana. Nulla di nuovo, se non fosse che riguarda il candidato premier scelto da Luigi Di Maio proprio in base a quello stesso curriculum, e dunque qualche verifica in più sarebbe stata come minimo consigliata. --E invece i grillini, i più complottisti d'Italia, si sono semplicemente fidati ...