Università | 83 mila candidati per test numero chiuso

Università - l’impegno di Fioramonti con i 5mila docenti in sciopero : “Segnale di cambiamento chiaro e immediato” : Estate calda nelle Università italiane e non solo per le temperature. Oltre 5mila docenti hanno deciso di aderire allo sciopero dagli esami di profitto proclamato per la seconda volta negli atenei dal “Movimento per la dignità della docenza universitaria” che chiede la risoluzione definitiva della vertenza sugli scatti di anzianità oltre che nuovi concorsi per i professori e per i ricercatori. I docenti hanno deciso di alzare la voce e da viale ...

Università francese in tilt - 100mila studenti senza posto l'anno prossimo : Mentre l'80% dei francesi si dice choqués, sbalordito e incredulo per le vicende del bodyguard del presidente della Repubblica protetto dall'Eliseo oltre ogni decenza istituzionale, un altro 80% (stavolta delle famiglie con un figlio che ha appena conseguito la maturità, il baccalaureat, e si prepara agli studi universitari) dichiara di essere fortemente preoccupato (e incavolato, diciamolo pure) perché al momento, a un mese ...

Master in Comunicazione della scienza e dell'innovazione sostenibile dell'Università di Milano-Bicocca - aperte le iscrizioni per l'anno 2018/2019 : Sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2018/2019 del Master di I livello in Comunicazione della scienza e dell'innovazione sostenibile offerto dall'Università di Milano-Bicocca. Il Master fornisce ai partecipanti le competenze per divulgare efficacemente contenuti scientifici e favorire la ...

Il Club Carta e Cartoni di Comieco con l’Università Iulm di Milano mette il packaging “sotto la lente” del neuromarketing : In che modo un pack può suscitare un coinvolgimento emotivo, indirizzando le scelte di consumo? La risposta arriva dal Dipartimento Behavior and Brain Lab dell’Università Iulm di Milano, guidato dal professor Vincenzo Russo, che ha condotto per il Club Carta e Cartoni di Comieco una nuova ricerca sul “potere” del neuromarketing applicato agli imballaggi. Un’analisi che testimonia quanto i pack cellulosici, sostenibili e ...

Milano - Università Statale : chi cambia sesso avrà alias/ Nome su libretto può essere diverso da carta identità : Milano, università Statale: chi cambia sesso avrà alias. Scelta libera dell'identità sui documenti: "l'obiettivo è di promuovere il riconoscimento dei diritti"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:04:00 GMT)

Test Medicina 2018/ Oggi via alle iscrizioni su Universitaly : esame il 4 settembre - disponibili quasi 10 mila : Test Medicina 2018, Oggi via alle iscrizioni su Universitaly: scadenza e data esame, i posti disponibili per gli aspiranti medici. Le ultime notizie: graduatoria e scorrimenti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:51:00 GMT)

La finale delle University eSport Series si terrà nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano : Si avvicina un evento storico per l'affermazione degli eSport in Italia, quando il prossimo 7 luglio, per la prima volta in assoluto, una università italiana, la Statale di Milano, ospiterà un torneo nazionale di videogiochi, la finale delle University eSport Series di League of Legends.Il connubio sport e università è una costante di ogni ateneo italiano, ma cosa succede quando subentrano anche gli sport digitali? Semplice, nasce University ...

Università degli studi di Milano : Un genoma di terza generazione per tutti i vertebrati viventi : Del VGP fanno parte diversi importanti centri di ricerca nel mondo, tra cui il Vertebrate Genome Laboratory , VGL, alla Rockefeller University di New York, il Wellcome Sanger Institute in Inghilterra ...

Rettore Università di Milano - alla Statale la ‘continuità’ di De Luca contro la ‘continuità’ di Franzini : All’Università degli studi di Milano, (“la Statale”) si stanno svolgendo le elezioni per il nuovo Rettore (domani e dopodomani il secondo turno). La cosa ha una rilevanza prima di tutto locale, ovviamente, se non fosse che queste elezioni rettorali permettono una qualche riflessione sul passato recente. Tre i candidati in corsa, sin dall’inizio: la farmacologa Maria Pia Abbracchio, lo storico dell’economia Giuseppe De Luca (in testa dopo ...

Buon compleanno Bicocca : l’Università milanese in festa : Un pubblico catturato dalla danza quello che ha riempito oggi l’aula magna dell’Università Bicocca per l’incontro con Roberto Bolle. L’étoile è stato protagonista di uno stimolante confronto con gli studenti sul rapporto tra la danza e gli altri saperi, come la psicologia, l’economia o la medicina, moderato da Valeria Crippa, giornalista del Corriere della Sera. I saluti del rettore Cristina Messa e il taglio della torta hanno dato il via ai ...

Classifica Università - Politecnico di Milano migliore ateneo italiano/ Nel mondo è dominio Usa - avanza la Cina : Le 30 università italiane tra migliori al mondo, la Classifica: nostro paese tra i più meritevoli e questo è sicuramente argomento di vanto per quanto riguarda la cultura internazionale.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:12:00 GMT)

Università - Politecnico di Milano al top : è la migliore posizione mai raggiunta da un’italiana : La prima tra le Università nazionali, ormai da quattro stagioni, è il Politecnico di Milano, che raggiunge la posizione numero 156 in una graduatoria che conta ben 863 accademie nei cinque continenti considerate dal Qs World University Rankings. È il miglior risultato di un'Università italiana di sempre.Continua a leggere

Università - Politecnico di Milano al top tra le italiane : Londra, 6 giu. – (AdnKronos) – La quindicesima edizione del QS World University Rankings, pubblicato da QS Quacquarelli Symonds, società globale di consulenza specializzata nell’analisi del settore universario, conferma il Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston la migliore Università al mondo per il settimo anno consecutivo, superando Harvard, che ha detenuto questo ambito titolo per sei edizioni. Gli Stati Uniti ...

