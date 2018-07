Under Pressure | quanto corriamo per emanciparci? Le foto

vanityfair

: Ma lo sapete che si sono trovati per caso in studio? Under Pressure era già stata fatta dai Queen e non era venuta… - needsmichael : Ma lo sapete che si sono trovati per caso in studio? Under Pressure era già stata fatta dai Queen e non era venuta… - tacofortomo : RT @needsmichael: Noi ci rendiamo conto che in questo mondo i Queen e David Bowie hanno collaborato per poi sfornare il capolavoro che è Un… - francimoschetti : RT @needsmichael: Noi ci rendiamo conto che in questo mondo i Queen e David Bowie hanno collaborato per poi sfornare il capolavoro che è Un… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Sempre di corsa, il computer sotto braccio e la spesa nell’altra mano.corrono le donne ogni giorno?è grande lo «sforzo» che accomuna tutte? Si è fatta questa domanda lagrafa torinese Guia Besana, quando ha iniziato a lavorare al suo progetto. Una serie di ritratti, in mostra fino al 30 settembre al Cortona On The Move, manifestazione internazionale digrafia, arrivata all’ottava edizione e diretta da Arianna Rinaldo. «Nel passaggio fra il Novecento e questo secolo la condizione maschile non è sostanzialmente cambiata, mentre è cambiata decisamente quella delle donne. Rispetto alle storie delle nostre nonne per noi tutto è diverso, dentro e fuori le case», scrive Guia Besana, che vive e lavora tra Parigi e Barcellona, nel descrivere il suo progetto. LEGGI ANCHEElinor Carucci: «Nei miei scatti la gioia e la complessità dell'essere ...