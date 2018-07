“Una tragedia” L’assurda morte di Marco | a settembre si sarebbe sposato

caffeinamagazine

(Di martedì 31 luglio 2018) Una tragedia ha sconvolto la città di Anagni ed i molti amici e colleghi diNobrisi, un infermiere di 38 anni originario di Anagni, Comune del frusinate. La tragedia si è consumata intorno alle 22:00 di domenica 29 giugno in piazza Eschilo, dove l’uomo si era trasferito con la compagna per questioni di lavoro. Ancora da accertare le cause della: l’ipotesi più probabileche, figlio di Riccardo, storico commerciante anagnino titolare dell’omonimo negozio che aveva sede lungo corso Vittorio Emanuele, sia caduto dal balcone della sua abitazione. Sotto choc la fidanzata, a cui i sanitari del 118 hanno effettuato un massaggio cardiaco dopo la scoperta della caduta del compagno dal balcone. L’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico per determinare quale sia stata l’esatto dinamica di quanto accaduto. La salma dell’infermiere si trova ora presso ...