Una nave commerciale italiana ha soccorso 108 migranti e li ha riportati in Libia

Migranti - Una nave italiana li soccorre e li riporta in Libia : È la prima volta che accade. Una nave italiana, la Asso Ventotto, una imbarcazione di sostegno a una piattaforma petrolifera, dopo aver recuperato un carico di Migranti si è diretta verso Tripoli per far sbarcare i naufraghi in territorio libico. La nave, infatti, si è coordinata - secondo le indicazioni delgoverno italiano - con la Guardia costiera di Tripoli che è competente in quelle acque per la gestione delle operazioni Sar di ricerca e ...

Centootto migranti soccorsi e respinti in Libia da Una nave italiana : Nonostante le raccomandazioni delle autorità europee, che hanno ricordato che la Libia non è un porto sicuro per i migranti, una nave italiana ha riaccompagnato nel porto di Tripoli 108 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Nessuno di loro ha potuto chiedere asilo politico.Continua a leggere

La marina israeliana intercetta Una nave di pacifisti diretta verso Gaza : dirottata in porto : L'equipaggio era composto da persone divarie nazioni che intendevano raggiungere il porto di Gaza perspezzare il blocco marino e fornire medicinali

Da 13 giorni Una nave con 40 migranti è bloccata al largo della Tunisia : a bordo stanno per finire cibo e acqua : Da oltre 10 giorni, la nave Sarost 5, che ha salvato un gruppo di 40 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo, è bloccata al largo della Tunisia perché nessun Paese nei dintorni ha intenzione di autorizzare lo sbarco e accogliere le persone tratte in salvo. A bordo il cibo e l'acqua stanno per finire.Continua a leggere

Villaggio Universiadi - si accelera : Una nave-hotel nel porto di Salerno : Senza contare che una volta finite le ristrutturazioni bisogna pensare agli allestimenti in relazione ai diversi sport da praticare durante le Universiadi. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso ...

Il mistero dell’Hunley - il primo sottomarino del mondo ad affondare Una nave nemica - inabissatosi a sua volta in circostanze poco chiare nel 1864 : L’Hunley e gli 8 membri del suo equipaggio sono spariti nel febbraio 1864 dopo aver segnalato di aver posizionato cariche esplosive sullo scafo della nave USS Housatonic presso il porto di Charleston, risultando così il primo sottomarino del mondo in grado di affondare una nave nemica. Da quando il sottomarino è stato prelevato dal fondale dell’oceano nel 2000, gli scienziati lavorano per determinare perché non sia mai tornato in superficie. Gli ...

Migranti - giornalista tedesca su nave libica : “Morta Una bimba - madre la teneva nascosta tra le braccia” : Migranti, giornalista tedesca su nave libica: “Morta una bimba, madre la teneva nascosta tra le braccia” Migranti, giornalista tedesca su nave libica: “Morta una bimba, madre la teneva nascosta tra le braccia” Continua a leggere L'articolo Migranti, giornalista tedesca su nave libica: “Morta una bimba, madre la teneva nascosta tra le braccia” proviene da NewsGo.

Migranti : anche Una star del basket spagnolo sulla nave Open Arms : C'è anche una star del basket spagnolo, Marc Gasol, giocatore della nazionale e dei Memphis Grizzlies della Nba americana a bordo della nave 'Austra' della Ong catalana Open Arms che ieri al largo ...

Diciotti - i misteri di Una nave che non doveva attraccare qui : L' Italietta di Sergio Mattarella è l'unico Paese al mondo dove il capo dello Stato interviene per far sbarcare uno o più profughi, forse, e molti clandestini per di più sospettati di aver costretto con la violenza i soccorritori italiani a portarli ...

Migranti - nave Gdf davanti Pozzallo : 266 a bordo - ricoverata Una donna. Salvini : distribuirli in Ue o no sbarco : 'Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano': questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo l'ennesimo scontro ...