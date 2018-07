Un Pd meno partito | più movimento

huffingtonpost

(Di martedì 31 luglio 2018) A metà della conversazione, Maurizio Martina anticipa la sua proposta di riforma del Pd. Ospite nella redazione dell'Huffpost, il segretario dem illustra le linee guida del progetto di un nuovoDemocratico che parta dal basso, "un Pd utile". La sfida è realizzare "mille progetti di comunità" in un anno, promossi e coordinati dai circoli diffusi su tutto il territorio nazionale, per mettere il Pd "in mezzo positivamente fra i bisogni e i cittadini". Una mission sociale, prima che politica. Un Pd che sappia anche "trovare una sua idea di protagonismo sul web", un fronte su cui finora è risultato inadeguato.Martina affronta anche i temi di più stretta attualità della politica, dalla consolidarsi del blocco sovranista nella maggioranza M5S-Lega che sostiene il Governo alla disgregazione del centrodestra, dalle contraddizioni nelle politiche ...