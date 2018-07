Ufficiale | Sime Vrsaljko è un calciatore dell' Inter Il terzino sbarca in Italia

Mercato - Ufficiale Meret : al Napoli fino al 2023. Simeone chiama Kalinic e Brozovic : ROMA - Il Napoli ha finalmente un portiere, anzi due. Adesso è ufficiale: Alex Meret è un giocatore azzurro. In attesa della firma di Orestis Karnezis, il club di Aurelio De Laurentiis ha ...

MotoGP - Ufficiale : Andrea Iannone correrà in Aprilia nelle prossime due stagioni : Dopo l’ufficialità del divorzio tra Andrea Iannone e la Suzuki, è arrivata pure quella del passaggio del pilota italiano in Aprilia, con cui correrà per le prossime due stagioni. Si trattava soltanto di una formalità e il tanto atteso annuncio è arrivato. Iannone affiancherà lo spagnolo Aleix Espargaro, ma soprattutto creerà un binomio tutto italiano con la moto della casa di Noale. Il passaggio di Iannone in Aprilia rappresenta ...

Basket - la Virtus torna al PalaLottomatica : Ufficiale l’accordo per le prossime tre stagioni : Il PalaLottomatica torna ad essere la casa della Virtus Roma, firmato l’accordo con All Events Spa per le prossime tre stagioni La Virtus Roma ha raggiunto un accordo con All Events Spa per l’utilizzo del PalaLottomatica di Roma per le gare casalinghe delle prossime 3 stagioni sportive. Il PalaLottomatica, location storica del Basket romano, si pone al centro del nuovo piano di impresa e degli obiettivi ambiziosi di questa ...