Ufficiale Honor Note 10 in Cina | scheda tecnica e prezzo delle tre varianti

Honor Note 10 è Ufficiale con schermo AMOLED - 8 GB di RAM e raffreddamento a liquido : Honor Note 10 è stato annunciato ufficialmente in Cina, con una scheda tecnica impressionante, raffreddamento a liquido e un ottimo prezzo di vendita.

Ufficiale parte delle specifiche di Honor Note 10 - svelato anche il design frontale : Sappiamo qualcosa in più sul conto di Honor Note 10 quest'oggi, grazie ad un'iniziativa commerciale promulgata proprio sul sito Ufficiale del produttore, relativa ad alcuni auricolari. Nell'immagine (quella che potete visualizzare nell'anteprima in alto), il dispositivo compare in tutto il suo splendore: la parte frontale, infatti, viene completamente messa a nudo, mentre resta ancora da scoprire quella posteriore, anche se non è poi così ...

Fortnite per Android : nuova lista Ufficiale smartphone Huawei e Honor compatibili : L'uscita di Fortnite per Android si fa sempre più vicina, che immaginiamo sarà rilasciato prima in beta come è accaduto per la versione iOS. L'attesa in verità è anche snervante per milioni di utenti Android. Già Epic ha rilasciato una lista di dispositivi compatibili, ma oggi anche Huawei Germania ha rilasciato la sua ufficiale. La riportiamo di seguito: smartphone Huawei compatibili con Fortnite per Android Huawei Mate 10, Mate 10 Pro e Mate ...

Ufficiale il nuovo Honor 9 Lite con 4 GB di RAM : prezzo e differenze con il modello base : Giornata importante per chi è alla costante ricerca di novità per quanto concerne gli smartphone Android, considerando il fatto che oggi 19 luglio è arrivata ufficialmente in Italia una nuova versione del cosiddetto Honor 9 Lite. Stiamo parlando un modello che solo apparentemente presenta un semplice quantitativo aggiuntivo di memoria, considerando il fatto che si passa dai 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna allo smartphone di cui voglio ...

Ufficiale : Android 8.0 Oreo per Honor 8 arriverà a breve - anche in Italia : È Ufficiale, Honor 8 riceverà l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo. L'annuncio è appena arrivato dall'azienda in un comunicato stampa, al suo interno si sottolinea

Ufficiale per Honor 8 la data di uscita dell’aggiornamento Oreo in Italia : Dai rumors, seppur avanzatissimi, alle comunicazioni ufficiali per Honor 8. A partire da oggi 16 luglio possiamo mettere da parte una volta per tutte ogni dubbio riguardante l'effettiva compatibilità tra l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo e lo smartphone lanciato sul mercato circa due anni fa, a conferma di quanto vi avevo riportato lo scorso fine settimana. Nel pomeriggio, infatti, la divisione Italiana del produttore ha avviato ...

Ufficiale super aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 da luglio in Italia : gli altri Honor in lista : Ottime notizie per chi attende l'aggiornamento GPU Turbo su Honor 10: non solo giocatori smanettoni ma chiunque sia in attesa di avere tra le mani un device più prestante ed efficiente grazie all'intervento degli sviluppatori. Honor Italia ha di fatto diffuso una nota con la pianificazione per il prezioso update sul top di gamma attuale ma anche su altri device del brand, tutti abbastanza diffusi nel nostro paese. Abbiamo affrontato per la ...

Preannunciati nuovi aggiornamenti per Honor 7 a giugno 2018 : riscontro Ufficiale : Torniamo a parlare di Honor 7 su queste pagine, trattandosi di uno smartphone che, nonostante sia stato lanciato sul mercato quasi tre anni fa, vede ancora oggi tanti utenti italiano legati a questo prodotto. Come stanno le cose il 27 giugno? Di recente, ho avuto modo di portare alla vostra attenzione segnalazioni in merito a problemi di surriscaldamento, con qualche consiglio che potrebbe aiutarvi a gestire meglio situazioni critiche di questo ...

Confermato il problema al lettore delle impronte per Honor 10 : ecco la replica Ufficiale : Stiamo vivendo un mese di giugno davvero ricco di novità per tutti coloro che hanno deciso di un puntare su un Honor 10. Proprio a metà settimana, infatti, ho condiviso con voi le prime notizie a proposito di un aggiornamento extra, che tuttavia ancora non ha messo piede in Italia e nel resto d'Europa. Si tratta di una patch che introdurrà alcune funzioni interessanti, ma con ogni probabilità non verrà risolto un problema segnalato da un numero ...

Honor 7S è Ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Honor 7S. Ecco la Scheda Tecnica di Honor 7S e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Tutto quello che devi sapere su Honor 7S: quanto costa? Quando esce? Quali sono le Caratteristiche? Honor 7S Honor 7S ufficiale in Italia a 119 euro anche nei negozi fisici. A comunicarlo è stata […]

Honor 7S è Ufficiale anche in Europa : Dopo la presentazione pakistana Honor 7S arriva anche in Europa. Sebbene al momento non si conosca né la disponibilità né il prezzo col quale arriverà sul mercato nostrano, il nuovo smartphone di Honor è un entry level sappiamo che dispone di un display FullView da 5,45 pollici, una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel e una batteria da 3.020 mAh.

Che fine ha fatto Oreo su Honor 8? L’ultimo feedback Ufficiale : Tanti dubbi ancora sul destino dell'aggiornamento Oreo su Honor 8? Da tempo manteniamo la dovuta attenzione sull'argomento sulla base dei riscontri ufficiali del produttore che, nel corso degli ultimi mesi a dire la verità, sono stati pure discordanti. Dopo varie settimane di silenzio, tuttavia, ci teniamo a sottolineare l'ultimo feedback dell'azienda, in particolare della sua divisione asiatica Honor India. Riavvolgendo il nastro della ...

Honor 9i (2018) è Ufficiale in Cina : ancora notch e Kirin 659 a un prezzo accattivante : Oltre a Honor Play, presentato questa mattina, il produttore cinese ha lanciato una versione 2018 di Honor 9i, con schermo da 5,84 pollici, notch e Kirin 659.

Honor Play è Ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Honor Play. Ecco la Scheda Tecnica di Honor Play e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Tutto quello che devi sapere su Honor Play: quanto costa? Quando esce? Quali sono le Caratteristiche? Honor Play Honor Play è stato ufficialmente svelato dall’azienda, dopo i rumor degli scorsi giorni. Andiamo a scoprire insieme questo smartphone, nuovo […]