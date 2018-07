Ufficiale | Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme!

Giulia De Lellis e Andrea Damante (di nuovo) insieme : ritorno di fiamma Ufficiale? : Giulia De Lellis – Andrea Damante, nuovo capitolo. Dopo la fine burrascosa della loro storia d’amore

Calciomercato Catania - è Ufficiale : Andrea Sottil nuovo allenatore : Il Catania riparte da Andrea Sottil. L'ex allenatore del Livorno, che nei giorni scorsi aveva presentato le proprie dimissioni alla società toscana, è stato ufficializzato alla guida del club ...

Elodie è tornata insieme all’ex fidanzato Andrea Maggino : ora è Ufficiale : Elodie e Lele si sono lasciati: lei è tornata con l’ex fidanzato Andrea Maggino Ora è ufficiale: Elodie Di Patrizi di Amici è tornata insieme all’ex fidanzato Andrea Maggino. Dopo i gossip dell’ultimo periodo è stato proprio il deejay pugliese a condividere sui social network uno scatto insieme alla cantante italo-francese. Sono stati confermati dunque […] L'articolo Elodie è tornata insieme all’ex fidanzato Andrea ...

Giulia e Andrea : salta l’annuncio Ufficiale sul ritorno di fiamma? : Andrea Damante sta con Giulia De Lellis? La replica di lei a Gabriele Parpiglia Giulia De Lellis e Andrea Damante annunceranno il loro ritorno di fiamma direttamente dalle pagine di Chi? Alcuni giorni fa una fan di Andrea e Giulia aveva affermato con convinzione che in Sardegna i due avevano fatto un servizio fotografico (in cui si sarebbero pure baciati) destinato alla rivista di Alfonso Signorini, in cui avrebbero annunciato il loro ...

Giulia De Lellis e Andrea insieme : mercoledì sarà Ufficiale - il gossip : Giulia De Lellis e Andrea Damante ‘sono tornati insieme’. mercoledì sarà ufficiale: la soffiata Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbero ufficialmente tornati insieme. Dopo la rottura, le voci di tira e molla, gli avvistamenti insieme, le conferme e le smentite di una possibile riunione, ci sarebbe finalmente la prova del nove sul ritorno d’amore, quella […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea insieme: mercoledì sarà ...

Giulia De Lellis torna con Andrea Damante : a breve l’annuncio Ufficiale? : Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme? Qualche mese fa Giulia De Lellis ha annunciato sui social di essere tornata single, avendo deciso di lasciare Andrea Damante. Tuttavia la ex corteggiatrice del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi non ha voluto svelare il motivo, dichiarando che i panni sporchi si devono lavare in casa. Ma i suoi fan non si sono dati certo per vinti, iniziando ad indagare. E hanno ...

“Addio”. Andrea Iannone - la notizia è Ufficiale. La conferma del pilota e fidanzato di Belen Rodriguez : Protagonista del gossip insieme alla sua fidanzata Belen Rodriguez, Andrea Iannone torna sui giornali. Questa volta il gossip non c’entra niente. Il fidanzato della showgirl argentina sarà in sella alla Aprilia RS-GP nelle stagioni MotoGP 2019 e 2020. Il pilota abruzzese, classe 1989, affianchera` il confermato Aleix Espargaro´. In MotoGP dal 2013, dopo essersi messo in mostra in 125 e Moto2 raccogliendo un totale di 12 vittorie e ...

MotoGP - Ufficiale : Andrea Iannone correrà in Aprilia nelle prossime due stagioni : Dopo l’ufficialità del divorzio tra Andrea Iannone e la Suzuki, è arrivata pure quella del passaggio del pilota italiano in Aprilia, con cui correrà per le prossime due stagioni. Si trattava soltanto di una formalità e il tanto atteso annuncio è arrivato. Iannone affiancherà lo spagnolo Aleix Espargaro, ma soprattutto creerà un binomio tutto italiano con la moto della casa di Noale. Il passaggio di Iannone in Aprilia rappresenta ...

MotoGP - Ufficiale : Andrea Iannone saluta la Suzuki. Futuro alla Aprilia? : Andrea Iannone non sarà più un pilota della Suzuki a partire dalla prossima stagione. L’annuncio UFFICIALE è arrivato direttamente dalla casa giapponese che chiude così il rapporto con il centauro italiano nonostante i buoni risultati ottenuti in questo avvio di stagione con due posti conquistati nel Mondiale MotoGP. La casa di Hamamatsu si è dichiarata “grata ad Andrea Iannone per il contributo dato allo sviluppo della moto e per i ...