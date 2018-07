Udinese | ufficiale l' arrivo di Nicolas

Calciomercato Juventus - ufficiale la cessione di Mandragora all’Udinese : le cifre dell’operazione : Il club bianconero ha ufficializzato la cessione di Mandragora all’Udinese, ecco tutti i dettagli dell’operazione Rolando Mandragora nella prossima stagione vestirà la maglia dell’Udinese. La Juventus ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista ai friulani per 20 milioni di euro pagabili in quattro esercizi. Tale operazione, spiega il club bianconero, genera un effetto economico positivo di circa ...

Udinese - eccoti l’attaccante : è ufficiale il nuovo acquisto di Pradè : Udinese che in data odierna ha presentato il portiere Musso ma ha anche acquistato il nuovo attaccante chiesto dal tecnico Velazquez ‘Il Club Atlético Huracán riferisce che, dopo diversi giorni di trattative, ha raggiunto un accordo con l’Udinese Calcio per la vendita dell’attaccante Ignacio Pussetto. Il ventiduenne è già nella città italiana di Udine per sostenere le visite mediche nelle prossime ore. Il giocatore nato a ...

Calciomercato Udinese - ufficiale : Opoku firma un quadriennale : UDINE - L' Udinese ha annunciato l'arrivo del giovane difensore ghanese Nicholas Opoku . Classe 1997, arriva a titolo definitivo dal Club Africain di Tunisi e ha firmato un contratto di quattro anni. ...

Udinese : ufficiale l'acquisto di Opoku : ANSA, - UDINE, 13 LUG - Nicholas Opoku, difensore della Nazionale ghanese di 20 anni, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo rende noto il club friulano. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal ...

Calciomercato Udinese - ufficiale la rottura con De Paul : i motivi del clamoroso braccio di ferro : Secondo l’entourage del giocatore, l’Udinese non avrebbe mantenuto la promessa di lasciarlo partire in caso di offerta importante Clima teso in casa Udinese, dove il futuro di Rodrigo De Paul è diventato davvero un rebus. Il club bianconero non ha mantenuto la promessa di lasciar partire il giocatore in caso di offerta importante, preferendo arrivare al braccio di ferro. La proposta in questione riguarda quella della ...

Udinese - ceduto anche Widmer : ufficiale la firma col Basilea : Widmer lascia l’Udinese per accasarsi al Basilea, il terzino destro è stato ufficializzato oggi dal club svizzero Udinese, ceduto anche Widmer. Dopo l’addio di Jankto, un altro tassello importante della rosa friulana lascia il club. Il terzino destro svizzero è stato infatti ufficializzato oggi dal Basilea, club che godrà dunque dei servizi di Widmer nella prossima stagione. Si attendono adesso mosse in entrata da parte del ...

Udinese - ufficiale l’arrivo dal Racing del portiere Musso : cinque anni di contratto per l’argentino : Il club bianconero ha ufficializzato con un comunicato sul proprio sito l’arrivo del portiere argentino Juan Musso L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto dal Racing Club di Avellaneda del portiere argentino con passaporto italiano Juan Musso. Classe 1994, Musso ha totalizzato 80 presenze con la maglia biancazzura e ha firmato con l’Udinese un contratto fino al 30 giugno 2023. Altra novità nel reparto portieri ...

Calciomercato Udinese - ufficiale : il nuovo tecnico è Velazquez : UDINE - Julio Velazquez Santiago è il nuovo tecnico dell' Udinese calcio. L'ingaggio è stato ufficializzato in serata dal club friulano e avrà decorrenza dal primo luglio. Il tecnico sarà presentato ...