Udinese | arriva la svolta per l’attacco | la situazione

Calciomercato Udinese - arriva Renzi? Ecco la decisione definitiva : Calciomercato Udinese – Francesco Renzi ce l’ha fatta, il figlio dell’ex Premier Matteo è stato convocato dall’Udinese per il ritiro pre-campionato della Primavera. Superati i provini svolti qualche giorno fa, adesso proverà a ritagliarsi il giusto spazio. I giovani bianconeri sono partiti questa mattina per Ampezzo dove resteranno fino al 13 agosto. Previste anche due partite amichevoli per sabato 4 agosto con il ...

Calciomercato Udinese - arrivano conferme : passi in avanti per Lapadula : 1/9 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calciomercato Udinese : Perica al Frosinone - arriva Machis : Darwin Machis è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. Lo rende noto la società friulana, che fa sapere di avere completato l’iter per il tesseramento dal Granada dell’attaccante venezuelano, di passaporto spagnolo, che si è legato ai colori bianconeri con un contratto di 4 anni. Classe 1993, Machis è approdato al Granada all’inizio della stagione 2012/13. In sei stagioni ha collezionato 156 presenze tra ...

Foggia : arriva un esperto portiere ex Udinese : Dopo l'esperienza all'Udinese per l'esperto Albano Bizzarri si prospetta un'avventura in Serie B. Come riporta La Gazzetta dello Sport il portiere classe '77 vestirà infatti la maglia del Foggia. La firma sui contratti dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì.

Calciomercato Udinese - colpaccio della famiglia Pozzo : in bianconero arriva un Nazionale azzurro : Nella giornata di oggi previste le visite mediche e la firma di Mandragora, il calciatore arriva a titolo definitivo dalla Juventus L’Udinese piazza il colpaccio, la famiglia Pozzo regala a Velazquez nientemeno che Rolando Mandragora. Il centrocampista classe ’97 arriva a titolo definitivo dalla Juventus dietro il pagamento di 20 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quella stabilita per il diritto di recompra da ...

Udinese - De Paul verso la Fiorentina? Arrivano conferme dall’agente : De Paul potrebbe lasciare l’Udinese durante la sessione estiva, l’agente ha confermato l’interesse della Fiorentina per il ragazzo “Firenze meta gradita? La Fiorentina costituirebbe uno step successivo ideale per Rodrigo. Vorrebbe restare in Serie A ancora a lungo ed è una piazza incredibile per gli argentini, è vero. Lo dice la storia…”. Le parole dell’agente di De Paul, rilasciate a Tuttomercatoweb, ...

Calciomercato Hellas Verona - il primo rinforzo per la prossima stagione arriva dall’Udinese : Calciomercato Hellas Verona – Ancora grande delusione in casa Hellas Verona dopo la retrocessione nel campionato di Serie B, adesso l’obiettivo è quello di costruire una squadra super per la prossima stagione per tentare l’immediato ritorno in massima serie. Prima mossa da parte della dirigenza, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Verona punta forte sulla riconferma di Ryder Matos, attaccante di 25 anni ...

Calciomercato Udinese - arrivano conferme : i bianconeri su Kragl : Calciomercato Udinese – Il 30 marzo su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia dell’interesse dell’Udinese per il centrocampista Oliver Kragl, il calciatore arrivato a gennaio al Foggia ha disputato una seconda parte di stagione straordinaria. Adesso l’agente del calciatore Matteo Materazzi ha confermato l’interesse del club bianconero per il suo assistito, dichiarando che l’Udinese ha visionato in più occasioni ...