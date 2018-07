Tumori | la cannabis triplica la sopravvivenza nel cancro al pancreas

meteoweb.eu

: @Wiki_Vic @Corriere per non parlare di #THC contenuto nella #cannabis come prevenzione ai tumori.........notiamo co… - mendezderozer : @Wiki_Vic @Corriere per non parlare di #THC contenuto nella #cannabis come prevenzione ai tumori.........notiamo co… - rainossss : La cannabis può aiutare a combattere i tumori, una ricerca tedesca lo conferma - gdisti2 : RT @stefanoferrari5: Due tumori e 14 giorni di vita rimasti. Il miracolo della cannabis! -

(Di martedì 31 luglio 2018) Un componente della, il cannabidiolo, sarebbe in grado di moltiplicare per 3 ladopo unaltrattato con chemioterapia. Uno studio internazionale, guidato da Marco Falasca dell’università Queen Mary di Londra, a cui hanno collaborato università italiane e australiane, ha infatti dimostrato l’efficacia di questa sostanza sui topi. Per la ricerca – pubblicata sulla rivista ‘Oncogène’ – gli scienziati hanno utilizzato topi geneticamente modificati per sviluppare il tumore e li hanno divisi in quattro gruppi. Dieci topi sono stati trattati con cannabidiolo, 8 hanno seguito una chemioterapia a base di gemcitabina, 7 hanno ricevuto le due molecole e 9 un placebo. I risultati hanno dimostrato che il cannabidiolo impedisce lo sviluppo di una resistenza alla gemcitabina. Gli animali del gruppo placebo hanno vissuto meno di ...