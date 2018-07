Tuffi | Europei 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Tuffi - Assoluti Estivi 2018 : l’Italia saluta Bolzano pensando agli Europei. Bene Bertocchi e Tocci : Gli Assoluti Estivi di Bolzano vanno in archivio e adesso il pensiero della squadra azzurra è tutto dirottato ai Campionati Europei di Glasgow ad Agosto. Nella tre giorni bolzanina si è chiuso il cerchio su chi ha staccato il pass per la rassegna continentale, visto che questa era la terza tappa di qualificazione dopo quelle degli Assoluti Primaverili di Torino e del Grand Prix di Bolzano . Ottime indicazioni sono arrivate da Elena Bertocchi , che ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : gli azzurri si esibiscono pensando ai prossimi Europei : Dal 13 al 15 luglio la piscina di Bolzano ospiterà i Campionati Italiani Assoluti Estivi Open 2018 di Tuffi. Una rassegna importante per verificare la condizione degli azzurri in vista degli Europei che prenderanno il via tra circa un mese. Ci saranno tutti i migliori tuffatori del Bel Paese che in stagione hanno fatto vedere buone cose. Nel corso dell’ultimo Grand Prix, tenutosi sempre a Bolzano, i risultati di rilievo non sono mancati. ...