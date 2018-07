Tuffi | Europei 2018 | i convocati azzurri ai raggi X Elena Bertocchi e Giovanni Tocci le

oasport

(Di martedì 31 luglio 2018) Manca ormai pochissimo all’inizio degli European Championship, ma per ibisognerà aspettare il 6 Agosto e sarà la città di Glasgow ad ospitare tutti gli sport acquatici della manifestazione. Un Europeo diche sarà un importante banco di prova per una squadra azzurra giovane e ambiziosa. Le stelle sono sicuramente. Per entrambi la gara principale sarà quella dal metro, dove puntano ad una medaglia, anche del metallo più prezioso. La milanese difende il titolo conquistato nella passata stagione a Kiev, quando si laureò per la prima volta in carriera Campionessa d’Europa, per poi vincere il bronzo anche ai Mondiali; mentre il calabrese ha conquistato un fantastico bronzo nella rassegna iridata di Budapest ed ora si presenta a Glasgow con l’ambizione di salire sul gradino più alto d’Europa. Saranno in gara anche dai tre ...