Trump taglia le tasse ai ricchi Sforbiciata sulle plusvalenze

Da una foto "dettagliata" il testo integrale dell'accordo fra Trump e Kim : clicca e leggi : Quattro i punti fondamentali dell'intesa firmata a Singapore dai due leader, dalla denuclearizzazione alla pace nella penisola

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente americano. Battaglia sui dazi : scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoi in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

Usa - Trump taglia i fondi globali per le interruzioni di gravidanza : in Africa aumentano gli aborti clandestini : Usa, Trump taglia i fondi globali per le interruzioni di gravidanza: in Africa aumentano gli aborti clandestini Dopo la decisione del presidente, in Kenya le donne non hanno più accesso gratuito ai contraccettivi Continua a leggere L'articolo Usa, Trump taglia i fondi globali per le interruzioni di gravidanza: in Africa aumentano gli aborti clandestini proviene da NewsGo.