Troppo caldo | operai a rischio colpi di calore I sindacati chiedono la tregua

Electrolux - i lavoratori chiedono pause in più per il Troppo caldo. L’azienda mette a disposizione fette d’anguria : Allo stabilimento Electrolux di Susegana, alle porte di Conegliano, lo hanno già battezzato lo “sciopero delle angurie”. I sindacati hanno deciso una manifestazione di protesta contro la direzione dell’azienda produttrice di elettrodomestici che ha risposto alla richiesta di pause per far fronte al caldo torrido all’interno degli stabilimenti con una semplice messa a disposizione di fette di angurie. Saranno anche dissetanti, ma ...

Troppo caldo - è record di frutta : consumi mai così alti da 10 anni : Il caldo fa volare i consumi di frutta e verdura che fanno segnare nel 2018 il record dell'ultimo decennio con un aumento del 2% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi della ...

Le strategie per affrontare il caldo senza Troppo soffrire : Dopo lo sport o se si suda molto, meglio utilizzare un integratore per riequilibrare i sali dispersi con il sudore. VESTITI "GIUSTI" - L'abbigliamento ha un ruolo fondamentale nella percezione del ...

Caldo ma non Troppo - sulla Penisola : Roma - L'anticiclone rimane ben saldo sui settori occidentali europei lasciando l'Italia ai margini di una discesa più fresca d nord, in scorrimento lungo il suo fianco destro. In settimana quindi non sono attese punte di calore eccessive, anzi, al Nord è previsto l'ingresso di un nucleo di aria più fresca dall'Europa settentrionale che, oltre a provocare un certo aumento dell'instabilità fino a ...

Portano i cani a fare una passeggiata sotto il sole : gli animali muoiono di “Troppo caldo” : Portano i cani a fare una passeggiata sotto il sole: gli animali muoiono di “troppo caldo” L’ente che in Regno Unito promuove il benessere degli animali (l’RSPCA) è stato costretto a pubblicare un messaggio ufficiale dopo aver ricevuto centinaia di chiamate in cui si faceva riferimento ad “animali lasciati in ambienti caldi”.Continua a leggere L’ente […] L'articolo Portano i cani a fare una passeggiata sotto il sole: gli ...

