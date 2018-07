Treno guasto sotto il sole | la protezione civile assiste i viaggiatori

Arezzo - Treno guasto resta fermo in aperta campagna : passeggeri stremati per il gran caldo : Circa 180 passeggeri di un treno in transito lungo la linea ferroviaria Roma-Firenze sono rimasti bloccati nel pomeriggio all’altezza di Castiglion Fiorentino (Arezzo) a causa di un guasto elettrico. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine che hanno provveduto ad aprire le porte del treno dal lato dei campi per far scendere le persone stremate per il caldo.Continua a leggere

Treno guasto fra Roma e Firenze : 180 passeggeri bivaccano sulla massicciata sotto il sole : Pomeriggio da dimenticare per i 180 passeggeri dell'Intercity Roma-Firenze, che si era fermato per due ore in aperta campagna nel comune di Castiglion Fiorentino, Arezzo,, per un guasto tecnico: il ...

Guasto blocca il Treno dei pendolari : passeggeri sui binari : Un treno fermo in mezzo al nulla e i passeggeri costretti a camminare sui binari per raggiungere la stazione successiva. È successo nel Milanese, fra le stazioni di Legnano e Parabiago a causa del Guasto di un convoglio sulla linea S5 del...

Guasto alla linea elettrica - i passeggeri del Treno scendono e proseguono a piedi : traffico ferroviario interrotto - ritardi fino a 90 minuti : Un Guasto al cavo aereo della linea elettrica, scintille, il fumo e un bello spavento per i pendolari della linea Domodossola-Milano, che quando il loro convoglio si è fermato nel tratto tra Busto ...

Legnano - guasto elettrico al Treno : passeggeri a piedi lungo i binari : Un guasto elettrico sulla linea ferroviaria Varese–Treviglio ha causato, questa mattina, il blocco immediato del convoglio partito alle 7.13 da Varese, nel tratto tra Busto Arsizio e Legnano. Il treno è stato fermato dagli stessi passeggeri che, spaventati dalle scintille e dal fumo, hanno tirato il freno di emergenza bloccando così il convoglio sui binari. Non sono mancate scene di panico e i viaggiatori hanno dovuto raggiungere la stazione di ...

Guasto blocca Treno Trenord nel Milanese : passeggeri sui binari : Milano , askanews, - Nuova giornata di passione per i pendolari lombardi e passeggeri delle linee trenord. Il treno 23015 della linea S5 , Varese-Treviglio, si è fermato intorno alle 7.50 tra le ...

Guasto alla metro di Milano - il Treno frena senza motivo : quattro feriti : Una frenata inattesa e senza motivo. Per una brusca frenata di un treno della linea 1 della metropolitana Milanese alla fermata di Loreto, questa mattina quattro persone sono state portate con lievi ...

Milano - guasto alla metro - il Treno frena senza motivo : quattro feriti : Una frenata inattesa e senza motivo. Per una brusca frenata di un treno della linea 1 della metropolitana Milanese alla fermata di Loreto, questa mattina quattro persone sono state portate con lievi ...

Treno Italo fermo per guasto cinque ore in galleria alle porte di Roma : Odissea notturna per i passeggeri di un Treno Italo proveniente da Milano e diretto a Napoli. Il convoglio , 9989, , a causa di un guasto, è rimasto bloccato per cinque ore in una galleria alle porte ...

Guasto cisterna Treno - riapre To-Modane : ANSA, - TORINO, 12 GIU - E' stata riaperta la linea ferroviaria Torino-Bardonecchia-Modane interrotta nel pomeriggio di ieri per un problema alla valvola di una cisterna con una sostanza catalogata ...