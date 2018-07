Tre cittadini russi uccisi nella Repubblica Centrafricana

83enne di Arco - in provincia di Trento - fa sit-in solitario per i migranti. I concittadini la criticano : "Se li porti a casa sua" : Un sit-in da sola, davanti alla Chiesa di Arco, in provincia di Trento, per dire "sì" ai migranti. La protagonista è una donna di 83 anni, fotografata da un concittadina che ha poi pubblicato lo scatto su Facebook. "Io cristiana, dico sì ai migranti nel mio paese e nella mia casa". Un'iniziativa che tuttavia ha aperto un dibattito tra gli utenti"Se li vuole tutti a casa sua va bene. Io non li voglio", commenta un utente. Ma ...

VITTORIO SGARBI VS GEORGE CLOONEY/ "Facendo sollevare polveri fastidiose ha cosTretto i cittadini a ripulire" : GEORGE CLOONEY continua le riprese di Catch 22 in giro per l'Italia. Le ultime notizie arrivano da Sutri, VITTORIO SGARBI, il sidaco, si irrita: "I cittadini hanno sovuto pulire lo sporco"(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:46:00 GMT)

Vittorio Sgarbi contro George Clooney : "Ha girato un film a Sutri - ma ha lasciato il paese sporco e solo 5mila euro. I cittadini cosTretti a ripulire" : Vittorio Sgarbi, deputato di Forza Italia alla Camera e primo cittadino di Sutri, chiama in causa l'attore americano George Clooney per le riprese della serie tv 'Catch 22' effettuate nei giorni scorsi, proprio nella cittadina in provincia di Viterbo di cui lo storico e critico d'arte è da alcuni mesi sindaco."L'iniziale nostra soddisfazione per la promozione della città - dichiara Sgarbi che ha inoltrato una formale protesta alla ...

Tornano le polveri rosse a Taranto per il vento. I cittadini : "MenTre litigate su Ilva qui succede questo" : Mentre il dibattito sul futuro dell'Ilva, dopo il parere dell'Anac sulla gara per l'assegnazione, continua a essere molto acceso tra politici, il forte vento di oggi ha fatto sollevare una nube rossa su Tamburi, il quartiere di Taranto dove ha sede l'acciaieria. L'immagine che sta facendo il giro dei social è stata diffusa da Alessandro Marescotti, presidente dell'associazione ambientalista Peacelink. "In questo momento il forte vento a ...

Giappone - caldo record : olTre 41 gradi a Tokyo/ Ultime notizie : 40 morti - migliaia di cittadini in ospedale : Giappone, caldo record negli ultimi giorni: superata la temperatura di 41 gradi ma è già emergenza fino ad agosto. Almeno 40 decessi e migliaia di persone in ospedale.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 12:45:00 GMT)

Foligno - presentata la gestione di Tre spazi cittadini : Nel cartellone artistico di questa nuova realtà entreranno quindi sia alcuni spettacoli della stagione teatrale 'Re: act' sia concerti della rassegna 'Re: play' dedicata invece alla musica. Inoltre, ...

Gay Pride - a Pompei il corteo sfila davanti alla basilica : esTrema destra e cittadini in preghiera per protesta : Al Gay Pride di Pompei sono in migliaia a sfilare per le vie della città del Santuario della Beata Vergine del Rosario. Ed è proprio mentre il corteo sfila dinanzi alla basilica che un gruppo di militanti di Forza Nuova recita il rosario, insieme ad altri cittadini, in segno di protesta. “Stiamo assistendo a una sfilata di non so che cosa e dobbiamo difendere la nostra cultura – dice Salvatore Pacella di Forza Nuova – 20 anni fa una ...

Beppe Grillo : “Senato dei cittadini estratto a sorte”/ Come (non) poTrebbe funzionare il ‘sorteggio’ M5s : Beppe Grillo lancia l'idea: “Senato dei cittadini, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Venezia : M5S - cittadini possano esprimersi con referendum su divisione da MesTre : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “I cittadini di Venezia hanno tutto il diritto di scegliere il proprio futuro, non possono essere i palazzi romani e la burocrazia a decidere per un tema importante come il referendum per la divisione fra Mestre e Venezia. La parola spetta ai tanti cittadini che, da troppo tempo ormai, attendono di esprimere il loro orientamento attraverso uno strumento di democrazia diretta”. Lo sottolinea, in ...

Venezia : M5S - cittadini possano esprimersi con referendum su divisione da MesTre : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - "I cittadini di Venezia hanno tutto il diritto di scegliere il proprio futuro, non possono essere i palazzi romani e la burocrazia a decidere per un tema importante come il referendum per la divisione fra Mestre e Venezia. La parola spetta ai tanti cittadini che, da tr

Venezia : M5S - cittadini possano esprimersi con referendum su divisione da MesTre : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “I cittadini di Venezia hanno tutto il diritto di scegliere il proprio futuro, non possono essere i palazzi romani e la burocrazia a decidere per un tema importante come il referendum per la divisione fra Mestre e Venezia. La parola spetta ai tanti cittadini che, da troppo tempo ormai, attendono di esprimere il loro orientamento attraverso uno strumento di democrazia diretta”. Lo sottolinea, in ...

Salvini : «La sinistra ci insulta - i cittadini ci premiano». Calenda : «Bisogna andare olTre il Pd» I dati : Da Salvini a Di Maio che esultano per le vittorie nelle città, a Martina e Calenda che, seppur con qualche distinguo, annunciano la necessità di rifondare il Pd. Sono i due volti della politica, a fronte dei risultati alle amministrative, che hanno incoronato nettamente il centrodestra vincitore, con il M5S che può vantare il colpo ad Imola, una delle roccaforti più rosse d'Italia. ...

Veneto devastato da Tre trombe d’aria in una notte : case distrutte - cittadini in preda al panico : Una serie di devastanti trombe d'aria si è abbattuta nella zona del padovano nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno. Raffiche di vento molto forti e violenti nubifragi hanno colpito in particolare la zona di Mandria, Abano, Selvazzano, Tencarola, Montegrotto e Abano Terme. Oltre 50 interventi dei vigili del fuoco in poche ore.Continua a leggere