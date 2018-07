Tragedia per due veronesi in vacanza

“Aiuto!”. Tragedia in spiaggia : poco dopo la scoperta sulla donna. Aveva detto al marito che sarebbe andata a fare il bagno - poi accade l’impensabile : Quando la vacanza si trasforma in una vera Tragedia. Nessuno poteva immaginare che sarebbe andata così. Per una donna emiliana in villeggiatura a Marina di Pietrasanta, sulla costa toscana, la vacanza è diventata il suo ultimo momento di vita. dopo essersi allontanata dall’ombrellone per un bagno in mare, infatti, la signora è stata colta da un improvviso malore che non le ha lasciato scampo. La vittima è un 76enne nata e residente ...

Tragedia in motorino - lacrime per Matteo : addio in Collegiata : Foiano della Chiana piange Matteo Barboni , il ragazzo morto a 18 anni nell'incidente con il motorino nella tarda serata di domenica 29 luglio. Fatale l'urto tra lo scooter e il palo di un lampione ...

17ENNE SI STENDE IN STRADA PER FARE VIDEO : AMICO IN SCOOTER LO TRAVOLGE/ Ultime notizie Terni : Tragedia shock : Terni, si sdraia in STRADA per FARE VIDEO all’AMICO in SCOOTER. Ultime notizie: 17ENNE colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi ieri sera ad Acquasparta(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 12:16:00 GMT)

Incendi Grecia - la Protezione Civile : “Ci sono ancora 100 dispersi”. Tsipras : “Mia responsabilità politica della Tragedia” : Il premier greco Alexis Tsipras si è assunto “la responsabilità politica della tragedia” e nel corso del Consiglio dei ministri straordinario, convocato per fare il punto della situazione, ha spiegato di aver indetto il Cdm proprio per “assumersi interamente davanti al popolo greco la responsabilità della tragedia”. “Credo – ha dichiarato – che questo sia un atto dovuto per il premier e per il governo ...

Tragedia in Regno Unito : 5 persone morte in un incidente tra auto e minibus : L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte su una strada statale di Moray, in Scozia. Lo schianto ha ridotto i due veicoli ad un cumulo di lamiere. Ci sono anche cinque feriti (tra cui un bambini) tutti trasporti negli ospedali della zona.Continua a leggere

Tragedia sul lavoro : muore un operaio : Tragedia sul lavoro. Un operaio è morto mentre era al lavoro in un cantiere a Busca in provincia di Cuneo. La vittima aveva 59 anni. Le indagini sono affidate ai tecnici dello Spresal e alle forze ...

Tragedia della Solfatara : famiglia morta per una foto : Trapelano altri dettagli riguardo la Tragedia accaduta lo scorso settembre alla Solfatara di Pozzuoli dove persero la vita tre componenti di una famiglia di Torino che viveva a Venezia. Il lavoro ...

Tragedia a Carrara - donna travolta dal treno in transito e trascinata per centinaia di metri : L'ipotesi è che la donna, dopo essere scesa da un treno locale, si sia diretta verso un parcheggio poco lontano attraverso una scorciatoia e che lo spostamento d'aria di un treno veloce l'abbia trascinata via.Continua a leggere

Tragedia in spiaggia : nonno annega per salvare la nipotina : Quella che doveva essere una domenica di sole, mare e relax da passare in famiglia, si è trasformata in una Tragedia sul litorale Domizio dove un uomo di 70 anni è annegato. Antonio Tipolo, napoletano,...

Tragedia in Campania : donna muore per shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone : La puntura di un calabrone è costata la vita, oggi, a una donna di Anagni (Frosinone) morta in seguito a uno shock anafilattico dopo essere stata portata d’urgenza dalla sua abitazione nell’ex ospedale della città, sprovvisto ormai di un pronto soccorso, che si trova invece nel polo ospedaliero di Frosinone-Alatri. Nonostante l’intervento del personale sanitario, la sessantenne è deceduta. “L’episodio odierno di ...

Una perdita d'acqua svela la doppia Tragedia : marito e moglie morti in casa : I vicini, già probabilmente insospettiti perché si erano accorti che marito e moglie non si vedevano in giro da giorni, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco perché da un appartamento pioveva acqua che arrivava ai...

Cervino - morti due alpinisti precipitati per mille metri/ Ultime notizie : la Tragedia sulla Scala Jordan : Cervino, morti due alpinisti precipitati per mille metri. La tragedia è avvenuta sulla Scala Jordan, la scaletta che facilita il superamento di un tratto di parete strapiombante.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:53:00 GMT)

“Un figlio per nemico” - la Tragedia familiare di Gaetano Salvemini diventa un romanzo : Padre contro figlio, antifascismo contro nazismo. Un rapporto difficile quello tra lo storico Gaetano Salvemini e suo figlio Jean Luchaire, e che è al centro del libro Un figlio per nemico. Gli affetti di Gaetano Salvemini alla prova dei fascismi, disponibile nelle librerie dal 12 luglio.Nel saggio la scrittrice Filomena Fantarella ricostruisce la tragedia familiare del noto antifascista, segnata dalla progressiva affermazione di un ...

Tragedia in mare - perde l’equilibrio e cade dalla barca : 15enne muore dilaniato dall’elica : Il ragazzo era in vacanza con la sua famiglia (americana) sulla piccola isola ionica di Paxi. Il padre è stato arrestato e poi subito rilasciato. Le indagini sul drammatico incidente però continuano per accertare le responsabilità eventuali.Continua a leggere