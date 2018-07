Tra i romani è Sup mania | ecco cinque idee per divertirsi a colpi di tavola e

Maxi incidente sulla Nettunense : schianto Tra 4 auto - ferita una coppia di fidanzati romani - foto Luciano Sciurba - : Maxi incidente ad Ariccia, al km 11 di via Nettunense: coinvolte ben 4 auto. Dopo un tamponamento a catena in direzione Anzio, una Fiat 500 che si dirigeva in direzione Roma con a bordo una coppia di ...

“Alla ricerca di Stabia” - la mosTra all’Antiquarium di Pompei che svela l’antichità prima dei romani : Si intitola "Alla ricerca di Stabia” la mostra che si inaugura oggi all’Antiquarium di Pompei e che sarà visitabile fino al 31 gennaio 2019. Due contesti di grande importanza per la ricostruzione delle dinamiche insediative del territorio stabiano e per le sue vicende storiche in epoca preromana.Continua a leggere

Lemmetti : su Atac lavoro sTraordinario - notizia importante per romani : Roma – “Una grande notizia per Roma e per i romani. Il Tribunale fallimentare ha ammesso Atac al concordato preventivo in continuita’. Si tratta di un passaggio fondamentale verso l’obiettivo di risanamento e rilancio dell’azienda che abbiamo perseguito con coraggio, contro tutti i detrattori e gli allarmismi. A chi ci accusava di incompetenza e approssimazione abbiamo risposto con un lavoro puntuale, tecnicamente ...

OrchesTraccia - stasera a Villa Ada la band di Conidi e Pesce : 'Abbiamo rilanciato la romanità' : Come dice Marco Conidi, cantautore e fondatore del più sorprendente e vivace laboratorio folk che ci sia in giro, 'il successo arriva dal basso, dal passaparola'. È la storia dell'Orchestraccia, ...

'Rock in Roma Summer Fest' - dal 2019 la sinergia Tra i festival musicali romani più famosi : Prende il nome di Rock in Roma Summer Fest la manifestazione che dal 2019 nascera' dalla collaborazione tra i festival musicali Romani Rock in Roma e Roma Summer Fest. Pur mantenendo la loro indipendenza artistica, dalla prossima estate le due kermesse capitoline faranno squadra e garantiranno la nascita di una grande manifestazione capace di coinvolgere migliaia e migliaia di appassionati delle 7 note. Merito agli ideatori ed organizzatori The ...

Capri - Baia e Pozzuoli : ecco dove gli antichi romani Trascorrevano le loro vacanze : Estate di sole, mare e divertimento: non si tratta di una moda recente, e anche gli antichi romani si concedevano spesso lunghi soggiorni nelle loro ville al mare. I luoghi preferiti? Capri, Pozzuoli e Baia.Continua a leggere

Dalla Transilvania al Maramures - viaggio nella Romania oltre Budapest : Bambini e famiglie affollano rumorosamente questa meraviglia, che non è solo estetica, ma racconta con grande passione un mondo operaio di buio e di sacrificio. Si scende lentamente, a piedi, in ...

Uscito dal coma Sean Cox - il tifoso aggredito da ultrà romanisti : Dopo tre mesi d'ospedale è finalmente Uscito dal como Sean Cox, il tifoso del Liverpool che fu aggredito da alcuni ultà romanisti prima della semifinale di andata di Champions League che si disputò lo ...

I cassonetti Tracimano e i romani non vogliono più pagare la Tari. Un caso : Roma invasa dai rifiuti. Col caldo, non è più solo una questione di igiene e degrado. Basta che un gabbiano squarci i bustoni accalcati fuori dai cassonetti per far 'evaporare' i liquidi dei rifiuti ...

Maltempo Romania - auto Travolte dalle acque : 4 morti : In Romania quattro persone, fra le quali due bambini, sono morte dopo dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è stata travolta da un torrente in piena a causa delle piogge incessanti degli ultimi giorni. Come hanno riferito i media locali, la sciagura è avvenuta nella tarda serata di ieri nella località di Magurele, nell’est del Paese. Le vittime sono un uomo di 68 anni, la moglie di 58 e i loro nipoti di quattro e sette anni. I loro ...

‘Ndrangheta a Roma - tre arresti legati alla cosca dei Molè : infilTrazioni in strutture dei Castelli Romani : Si è conclusa con quattro arresti l’operazione “Gioia Tauro a Roma“, guidata dal procuratore aggiunto della Dda Michele Prestipino. L’indagine, durata due anni, ha svelato la penetrazione della ‘ndrangheta in importanti strutture ai Castelli Romani, in particolare a Rocca di Papa. In carcere l’imprenditore Agostino Cosoleto, il figlio Francesco e Teodoro Mazzaferro, ai domiciliari Maria Luppino. Le accuse sono ...

'Saremo un ponte Tra nord e sud e Tra est e ovest'. Così la Romania va verso la presidenza Ue : Perché il messaggio della nostra presidenza è avvicinare la politica dell'Europa ai cittadini, senza alcuna esclusione e al di là di dove si trovino, e i cittadini alle azioni dell'Europa. Noi ...

Bordoni : Montanari deve dimettersi - romani fanno slalom Tra rifiuti : Roma – “Si prospetta un mese davvero complicato sia per i romani che per la raccolta dei rifiuti, visto che il prossimo 14 luglio e’ stato indetto uno sciopero da parte degli operatori Ama. Ebbene in piena estate ci troviamo con gli stessi problemi di un anno fa, naturalmente aggravati dall’inerzia e dall’incompetenza dell’Assessore all’Ambiente che da una parte continua a dichiarare che non ci ...

Bordoni : Montanari deve dimettersi - romani fanno slalom Tra rifiuti : Roma – “Si prospetta un mese davvero complicato sia per i romani che per la raccolta dei rifiuti, visto che il prossimo 14 luglio e’ stato indetto uno sciopero da parte degli operatori Ama. Ebbene in piena estate ci troviamo con gli stessi problemi di un anno fa, naturalmente aggravati dall’inerzia e dall’incompetenza dell’Assessore all’Ambiente che da una parte continua a dichiarare che non ci ...