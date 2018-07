Toscana | è allerta caldo | turista muore in spiaggia per un malore

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per temporali per i pomeriggi di oggi e domani : Infiltrazioni di aria fresca favoriscono condizioni di instabilità e l’arrivo di locali temporali su gran parte della Toscana nei pomeriggi di oggi, giovedì 26 luglio e domani, venerdì 27 luglio: la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo sulle zone interne di tutta la regione a partire dalle ore 13 di giovedì fino alle 20 e poi dalle 13 di domani, venerdì, sempre fino alle 20. Nel pomeriggio di ...

Ancora maltempo in Toscana : allerta gialla della protezione Civile : La protezione Civile della Toscana ha prorogato fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 23 luglio, l'allerta meteo gialla. Ancora piogge e temporali.

Maltempo - prolungata allerta in Toscana : 15.08 Allagamenti e smottamenti in seguito a un violento temporale che ha colpito il Pisano, in particolare la Valdera. In tutta la Toscana è stato prorogato fino a domani sera il codice giallo per l'ondata di Maltempo. allerta anche in Romagna, provincia di Bologna e lungo la costa ferrarese, dove sono previste violente grandinate. Il presidente del Veneto, Zaia, ha firmato la dichiarazione di stato di crisi per il comune di Padova, dove si ...

Allerta Meteo Toscana : ancora piogge e temporali fino a lunedì sera : Instabilità in Toscana ancora fino alle 24 di domani, lunedì 23: la Sala operativa della Protezione civile ha emesso una nuova Allerta Meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido dalle 12 di oggi, domenica, fino alle 24 di lunedì. Oggi piogge e temporali riguarderanno prevalentemente il centro nord, mentre domani si estenderanno a tutta la regione. Nel corso del pomeriggio di oggi, possibilità di forti temporali a carattere sparso ...

Allerta meteo Toscana : vento e grandinate sopratutto al Nord : Oggi pomeriggio e domenica condizioni di instabilità, con possibilità di temporali, grandinate e forti colpi di vento in Toscana. Lo comunica la Sala operativa della Protezione civile, che ha emesso un avviso di vigilanza con codice giallo, valido soperattuto per il Nord della Toscana, dalle 12 di oggi fino alle 24 di domani, domenica. Oggi, sabato, possibili temporali a carattere isolato nel pomeriggio, sulle zone settentrionali della regione. ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali forti - peggioramento in serata : La perturbazione nord atlantica che da transita sulla penisola arriverà oggi in Toscana dove in serata si rafforzeranno i fenomeni già previsti per la giornata di oggi, in particolare nelle zone centro meridionali della regione, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e abbassamento delle temperature. Domani, martedì, generale miglioramento, salvo possibilità di locali temporali pomeridiani sui rilievi causati da infiltrazioni ...

Toscana allerta Arancione per Rischio Idrogeologico e Temporali – 16/17 Luglio : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso il seguente avviso di criticità, valido dalle ore 15.00 Lunedì, 16 Luglio 2018 alle ore 08.00 Martedì, 17 Luglio 2018 PIOGGIA: dal pomeriggio di oggi e fino alle prime...

Maltempo - allerta gialla in Toscana : temporali e grandinate : Un'ondata di Maltempo è prevista per oggi, lunedì 16 luglio, in tutta la Toscana. La Protezione Civile ha annunciato allerta gialla.

Allerta Meteo Toscana - criticità “gialla” : in arrivo rovesci - temporali e calo termico : rovesci, temporali e conseguente calo termico interesseranno anche la Toscana tra la seconda parte di domani, lunedì, e le prime ore di martedì. La Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo su tutte le province della regione a partire dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani, lunedì 16 luglio Oggi pomeriggio possibili isolati temporali in Appennino; grandinate e colpi di vento solo ...

Maltempo : allerta meteo da Portofino alla Toscana : allerta gialla per temporali dalle 2 di questa notte alle 15 di domani da Portofino al confine con la Toscana compresa la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. Lo comunica Arpal dopo le segnalazioni della Protezione civile. Sono attese precipitazioni temporalesche, più intense in particolare sullo spezzino e nella zona al confine con la Toscana. Fenomeni analoghi sono possibili anche in altre zone della regione a carattere sparso. Nello spezzino ...

Meteo Liguria : allerta gialla estesa fino a giovedì/ Forti temporali previsti da Portofino fino alla Toscana : allerta gialla Liguria. Meteo: temporali nella notte su Genova, rovesci probabili fino alle ore 15:00 di oggi pomeriggio. Pronta a intervenire la protezione civile (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per piogge e temporali in arrivo : Instabilità in Toscana per transito di aria fresca in quota: piogge e temporali già dalla serata di oggi interesseranno il centro e il nord della regione. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 20 di domani. Attesi da stasera rovesci o temporali isolati sulle zone interne settentrionali e orientali, in particolare sulle zone appenniniche. Occasionalmente ...

Allerta meteo Toscana : codice giallo per temporali : Emesso dalla Sala operativa della Protezione civile un codice giallo che riguarda tutta la Toscana per temporali e rischio idrogeologico con validita’ dalla mezzanotte di oggi, venerdi’ 22 giugno, fino alla mezzanotte di sabato 23. Nella giornata di oggi locali condizioni di instabilita’ potranno favorire isolati temporali pomeridiani. Domani, venerdi’ 22 giugno, e’ previsto il transito di una rapida perturbazione ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per temporali per 24 ore : La Sala operativa della Protezione civile della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo su tutta la regione per temporali e rischio idrogeologico, valido dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani, mercoledì 13 giugno. L’avviso è stato emesso a causa di condizioni di bassa pressione e instabilità atmosferica con possibilità di precipitazioni. I temporali potranno essere anche di forte intensità su tutta la regione ...