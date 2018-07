Torna in azione il Tutor | ecco le tratte interessate

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SONO TornaTI INSIEME/ L'ex tronista conferma a una fan : ecco la segnalazione : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE SONO TORNATI INSIEME? ecco le dichiarazioni del giornalista Gabriele Parpiglia in attesa della loro conferma ufficiale.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:20:00 GMT)

Lavoro - Istat : la disoccupazione Torna a crescere. È record per i contratti a termine : L'Istat certifica un nuovo aumento della disoccupazione a giugno: ora è al 10,9%. In diminuzione il tasso di occupati, mentre continuano ad aumentare i contratti a termine (nuovo record). I dati trimestrali sono comunque positivi con una netta crescita dell'occupazione e il calo della disoccupazione da aprile.Continua a leggere

La disoccupazione è Tornata a salire a giugno. I numeri dell'Istat : Dopo tre mesi di crescita, la stima degli occupati registra a giugno un calo dello 0,2% rispetto a maggio, pari a 49 mila unità. Lo comunica l'Istat informando che il tasso di occupazione scende al 58,...

A giugno la disoccupazione è Tornata a salire e gli occupati sono calati - mentre i dipendenti a termine non sono mai stati così tanti : Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, nel mese di giugno il tasso di disoccupazione (che misura la percentuale di persone che cercano un lavoro senza trovarlo) è cresciuta di due decimi di punto percentuale rispetto a maggio, arrivando così al The post A giugno la disoccupazione è tornata a salire e gli occupati sono calati, mentre i dipendenti a termine non sono mai stati così tanti appeared first on Il Post.

Istat : a giugno la disoccupazione Torna a salire - passa al 10 - 9% : Il numero dei disoccupati risulta pari a 2 milioni e 866 mila persone. Anche il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a giugno risale, risultando pari al 32,6%, in rialzo di 0,5 punti percentuali su maggio ...

Istat : Torna a salire la disoccupazione. Picco dei contratti a termine : Non sono buone le notizie sul fronte lavoro. A giugno il tasso di disoccupazione torna a salire, attestandosi al 10,9%, in aumento di 0,2 punti su base mensile. Sono questi i dati negativi rilevati dall’Istat, seppur provvisori. L’Istituto di ricerca fa notare come la stima delle persone in cerca di occupazione a giugno registri un aumento del 2,1% (+60 mila). Il numero dei disoccupati risulta così pari a 2 milioni e 866 mila. Consulta la ...

Istat - disoccupazione Torna a salire a giugno/ Record dei contratti a termine : Istat, la disoccupazione torna a salire a giugno, portandosi al 10,9%. In crescita i contratti a termine. I giovani senza lavoro salgono al 32,6%. Calano gli inattivi(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 11:16:00 GMT)

Istat : Torna a salire la disoccupazione - record di contratti a termine - : Secondo l'Istituto di statistica, nel mese di giugno la stima degli occupati ha avuto un calo dello 0,2% rispetto a maggio. I numeri rimangono positivi su base trimestrale e annuale. Continuano invece ...

Lavoro - Istat : disoccupazione Torna in aumento - a giugno 10 - 9% : Roma, 31 lug., askanews, - La disoccupazione 'torna ad aumentare', con un tasso che sfiora l'11%. A giugno, comunica l'Istat, le persone in cerca di occupazione sono aumentate del 2,1%, ovvero +60mila,...

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - Tornano conformi i punti di Pizzo e Vibo Valentia : Il servizio tematico Acque del dipartimento provinciale di Vibo Valentia ha comunicato questa mattina ai Comuni di Pizzo e Vibo Valentia, nonché a Ministero della Salute e Regione, il ritorno alla conformità dei punti che venerdì scorso avevano dato esito negativo. I tratti di mare individuati dalle denominazioni “Porticciolo “ a Pizzo, e “Fosso industriale Portosalvo” e “200 metri a destra del torrente Trainiti” sono quindi nuovamente ...

La disoccupazione Torna a salire : 10 - 9 per cento a giugno - dice l'Istat : La disoccupazione “torna ad aumentare”, con un tasso che sfiora l’11 per cento. A giugno, comunica l’Istat, le persone in cerca di occupazione sono aumentate del 2,1 per cento (ovvero più 60mila), dopo tre mesi di crescita. Il tasso di disoccupazione sale al 10,9 per cento, in aumento di 0,2 punti p

Istat - disoccupazione Torna a salire a giugno : + 10 - 9%. Record di contratti a termine : A giugno il tasso di disoccupazione torna a salire, attestandosi al 10,9%, in aumento di 0,2 punti su base mensile. Lo rileva l' Istat , diffondendo i dati provvisori. L'Istituto fa notare come la ...

A giugno Torna ad aumentare la disoccupazione : è al 10 - 9% : La disoccupazione torna a crescere nel mese di giugno, arrivando al 10,9% con un aumento dello 0,2% sul mese precedente, mentre cala lievemente sui 12 mesi. Il numero dei disoccupati, secondo i dati ...

Istat - a giugno Torna a salire la disoccupazione : MILANO - Battuta d'arresto per il mercato del lavoro a giugno. Secondo i dati diffusi dall'Istat il tasso di disoccupazione, cioè il numero di persone che cercano un impiego sul totale della forza ...