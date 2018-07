Torino | ecco la doppia villa extra lusso dove vivrà Cristiano Ronaldo | stile ultra

Torino - caso Niang? Ecco le indicazioni del presidente Cairo : Il Torino ha vinto in amichevole contro il Nizza grazie alla rete di Belotti ma non è passata inosservata l’assenza dell’attaccante Niang, Ecco le indicazioni del presidente Cairo: “Non ho parlato con il Nizza, non conosco nemmeno i suoi dirigenti, oggi Niang non era presente perché indietro di condizione, essendo tornato ad allenarsi da poco”. Sul mercato: “Abbiamo tempo fino al 17 agosto, vedremo. Petrachi ...

Al via il CR7 show : vacanze finite - ed ecco la villa quasi pronta per lui a Torino : Lavori in corso a ritmi serrati, Cristiano Ronaldo arriverà domani Adesso non ci sono più dubbi. Il fenomeno portoghese ha scelto, e dopo settimane in cui il toto casa ha tenuto banco, con nomi su ...

Basket - la Fiat Torino regala un nuovo innesto a coach Brown : ecco Morris : Fiat Torino che completa il roster con l’innesto di Jaylen Morris, 23enne ala piccola in arrivo dalla Nba La Fiat Torino ha annunciato l’ingaggio dello statunitense Jaylen Morris, 23enne ala piccola in arrivo dalla Nba. Originario di Amherst nello stato di New York, Morris è descritto dalla società torinese come “un 3 molto atletico, capace di attaccare il ferro in penetrazione e molto reattivo nella metà campo ...

Serie B e Serie C - ecco i 10 ripescaggi ma alcuni club promettono battaglia : pronte Juve - Milan e Torino B ed il caos in Serie A può cambiare tutto [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per il calcio italiano, in particolar modo tengono banco sentenze, ricorsi e possibili ripescaggi. La situazione più delicata riguarda il campionato di Serie B, tre club non si sono iscritti al prossimo campionato cadetto: Bari, Cesena ed Avellino con quest’ultima che però non si rassegna e che ha annunciato il ricorso al Coni. La fideiussione dell’Avellino è stata presentata oltre il tempo limite, al ...

Strategia Torino - largo alle cessioni per poi reinvestire : ecco i calciatori con le valigie in mano : Torino pronto a cedere alcuni tasselli importanti della rosa per fare cassa in vista del rush finale del calciomercato estivo Il Torino ha bisogno di fare cassa. Il club granata deve ancora puntellare la rosa con innesti di qualità, ma prima di passare all’attacco, dovrà cedere alcuni tasselli per incassare il gruzzoletto necessario da reinvestire sul mercato. Diversi gli uomini con le valigie in mano, alcuni pronti ad essere ceduti, ...

Calciomercato Torino - ecco l’attaccante Damascan : L’attaccante Vitalie Damascan, capocannoniere l’anno scorso nel campionato moldavo con la maglia dello Sheriff Tiraspol, ha firmato per il Torino. Diciannove anni, è cresciuto calcisticamente nello Zimbru Chisinau; dal marzo 2017 allo Sheriff Tiraspol per cui ha giocato 33 partite, segnando 22 reti. Ha collezionato 9 presenze in campo internazionale, tra qualificazioni alla Champions e all’Europa League. “Damascan è ...

Calciomercato Torino - ecco l’attaccante Damascan : L’attaccante Vitalie Damascan, capocannoniere l’anno scorso nel campionato moldavo con la maglia dello Sheriff Tiraspol, ha firmato per il Torino. Diciannove anni, è cresciuto calcisticamente nello Zimbru Chisinau; dal marzo 2017 allo Sheriff Tiraspol per cui ha giocato 33 partite, segnando 22 reti. Ha collezionato 9 presenze in campo internazionale, tra qualificazioni alla Champions e all’Europa League. “Damascan è ...

Calciomercato Torino - ecco perché è saltato l’arrivo di Bruno Peres : le cifre del suo trasferimento al Sao Paulo : La Roma ha ufficializzato il passaggio di Bruno Peres al Sao Paulo, rimasto per lungo tempo un obiettivo anche del Torino E’ finita l’esperienza in Italia per Bruno Peres, il difensore brasiliano lascia la Roma per trasferirsi al Sao Paulo. Una beffa soprattutto per il Torino, che aveva seguito a lungo il calciatore sudamericano, arrivando ad un passo dalla chiusura della trattativa. LaPresse/Gerardo Cafaro Ci ha creduto di più ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è a Torino! Prima l'arrivo - dopo la cena : ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto italiano : Ieri notte Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino: dopo l'arrivo a Caselle, il portoghese ha cenato alla 'Mandria'. ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto in italia Mentre il mondo intero era impegnato a guardare gli sviluppi della festa dei Mondiali di Russia 2018, vinti dalla Francia, all'aeroporto di Caselle è sbarcato Cristiano Ronaldo. Con un giorno d'anticipo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è a Torino! Prima l’arrivo - dopo la cena : ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto italiano : Ieri notte Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino: dopo l’arrivo a Caselle, il portoghese ha cenato alla ‘Mandria’. ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto in italia Mentre il mondo intero era impegnato a guardare gli sviluppi della festa dei Mondiali di Russia 2018, vinti dalla Francia, all’aeroporto di Caselle è sbarcato Cristiano Ronaldo. Con un giorno d’anticipo rispetto alla presentazione ufficiale, ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è già a Torino : ecco come il portoghese ha trascorso la prima giornata bianconera : Giunto nel tardo pomeriggio a Caselle, Ronaldo si è diretto al circolo golf “La Mandria” nel capoluogo piemontese in attesa di svolgere domani le visite mediche E’ iniziata questo pomeriggio la prima giornata di Cristiano Ronaldo a Torino, il portoghese è atterrato a Caselle alle 17.25 e si è diretto immediatamente al al circolo golf “La Mandria” nel capoluogo piemontese, dove si è rilassato in attesa della ...

Prove tecniche di nuovo Torino : Mazzarri testa due moduli - ecco cos’ha in mente il tecnico granata : Torino, mister Mazzarri inizia a dare una forma alla sua nuova squadra, dopo aver ereditato i granata da Mihajlovic, adesso vuole plasmare un nuovo assetto tattico Il Torino si sta preparando per la nuova stagione sportiva. Il calciomercato ha già regalato qualche innesto a mister Mazzarri, ma di certo il lavoro di Petrachi non è finito, anzi, l’assalto ad un esterno di sinistra prosegue eccome con Laxalt in pole nelle preferenze. ...

La Fiat Torino pesca il colpo alla Ronaldo. ecco Royce White : La Fiat Torino piazza il colpo Royce White, ala grande statunitense voluto fortemente da coach Larry Brown. White, scelto nel 2012 dagli Houston Rockets, è nato a Minneapolis nel 1991: alto 203 ...

Ronaldo alla Juventus - ecco le rivelazioni dell’amico-procuratore Mendes : “Cristiano è felice e vivrà in centro a Torino” : 1/7 ...