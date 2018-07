Torino | è corsa a due per Obi

Olimpiadi delle Dolomiti 2026 - dal tridente congiunto con Milano e Torino alla corsa da soli - ultime ore prima del voto : Per la candidatura delle Dolomiti, l'avversaria da superare sarebbe Milano e il claim " Sport will move the city forward ". E proprio qui dovrebbe risiedere la forza della candidatura: ...

Torino - folle gesto da un’auto in corsa. Un uovo nell’occhio all’atleta di colore : La prima reazione di Daisy è stata quella di urlare. L’hanno sentita fino agli ultimi piani dei palazzi popolari che scorrono dalla periferia Nord di Moncalieri fino a Torino. Grida di una giovane di 22 anni, avvicinata da un’auto in corsa mentre attraversa la strada e colpita in pieno viso da un uovo lanciato da pochi metri. Un lancio così viole...

Olimpiadi Torino - la sindaca Appendino pronta alla corsa : “non abbiamo paura di nessuno” : Olimpiadi Torino, la sindaca Appendino sembra essere carica in vista della corsa per l’assegnazione della competizione “Sono orgogliosa del lavoro fatto. La delibera portata oggi in aula è un documento che riprende i punti del nostro dossier e nel quale crediamo. Non abbiamo alcuna paura di candidarci alle Olimpiadi e di portare avanti il nostro progetto”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha poi ...

Barreca chiede la cessione al Torino : corsa a tre per il terzino : Barreca ha chiesto la cessione al Torino, due club sulle tracce del terzino sinistro granata: tutti gli aggiornamenti di calciomercato Il calciomercato entra nel vivo in casa Torino. Nelle scorse ore vi abbiamo già parlato della possibile ipotesi di scambio con il Monaco che coinvolge Barreca e Meitè. Ebbene, il terzino granata avrebbe chiesto la cessione al club del presidente Cairo, vistosi chiuso sulla corsia da Molinaro ed Ansaldi. La ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia lancia la corsa : si viaggia verso l’asse Milano-Torino? Si sogna l’organizzazione : La corsa verso l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è ormai lanciata e l’Italia non vuole tirarsi indietro. Il nostro Paese è in piena lotta per essere designato dal CIO (appuntamento il prossimo anno): dopo il ritiro forzato di Sion e Sapporo, il Bel Paese se la deve vedere contro Graz (Austria), Stoccolma (Svezia), Calgary (Canada) ed Erzurum (Turchia). Il sogno di poter ospitare la rassegna a cinque cerchi è più vivo ...

Torino - uccisa prostituta : lanciata da auto in corsa : Torino - È morta in ospedale la 20enne albanese Angela Mecani, ricoverata sabato notte a Moncalieri dopo essere stata picchiata e gettata da un’auto in corsa sulla tangenziale Sud di Torino, tra Stupingi e La Loggia. A chiamare le forze dell’ordine un automobilista: "Qualcuno ha lanciato una persona fuori dall'auto ed è scappato. Aiuto, non so cosa fare", le parole del testimone oculare. La vittima è una prostituta che bazzicava da tempo in ...

Ginnastica - l’Italia punta a Mediterraneo ed Europei. Le azzurre in corsa dopo Torino : tra ritorni - conferme e difficoltà : La stagione della Ginnastica artistica è entrata nel vivo, l’estate è ormai alle porte e finalmente si inizia a fare sul serio. Il calendario rivoluzionato ci ha privato degli Europei in primavera e dunque si sono vissuti lunghi mesi di attesa in vista delle grandi gare internazionali che tra l’altro daranno il via al biennio verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La terza tappa della Serie A, che si è svolta sabato al PalaVela di Torino, ...

Torino. Picchiata e gettata sull’asfalto da un’auto in corsa. Così è stata uccisa una 20enne : Anxhela Meçani, 20enne albanese, potrebbe essere entrata nella macchina del cliente sbagliato. Ma non è escluso che possa essere stata punita dai suoi 'protettori' come avvertimento per le connazionali. La giovane è stata ritrovata in fin di vita sulla tangenziale di Torino, tra La Loggia e Stupinigi; è morta all'ospedale di Moncalieri.Continua a leggere