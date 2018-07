Torino | docente insultò un alunno cinese | rischia processo per odio razziale Per la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) Aveva insultato undi 12 anni chiamandolo ‘di m…’, ora un professore di educazione tecnica di una scuola media diilper istigazione all’. La pm Mario Bendoni ha chiuso le indagini a carico dele nelle prossime ore verranno notificati gli atti formali. Il presunto episdi razzismo era stato subito segnalato dall’istituto all’Ufficio scolastico regionale e i genitori di tutti gli alunni della classe avevano chiesto che ilvenisse sospeso dall’incarico. Per questo caso verrà applicata per la prima volta la direttiva del procuratore capo diArmando Spataro, presentata a inizio luglio. Le linee guida sono state scritte per un più efficace contrasto dei reati motivati da ragione die discriminazione etnico-religiosa. La direttiva prevede che i magistrati possano trattare ...