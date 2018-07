Top manager | nella finanza Ennio Doris ha la reputation più alta

Marchionne - perché in Usa sulla salute dei Top manager la trasparenza prevale sulla privacy : Per le aziende quotate non esiste un obbligo di comunicazione neppure di malattie gravi dei top executive a meno che questi siano incapacitati nel continuare a eseguire i propri compiti per un periodo significativo di tempo. Ma nella prassi le cose stanno diversamente. Ecco i casi più eclatanti ...

Fca : si dimette Altavilla - unico Top manager italiano : Bruciati complessivamente 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il nuovo a.d. Manley ha deciso di prendere in mano le sue deleghe ad interim -

Fca sotto pressione in Borsa. Si dimette Altavilla - unico Top manager italiano : Bruciati complessivamente 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il nuovo a.d. Manley ha deciso di prendere in mano le sue deleghe ad interim -

Lo strappo del Top manager Altavilla apre una breccia nel gruppo : Si complica lo scenario per Fca che è stata protagonista di un grande rilancio potendo contare su un leader 'illuminato', ma anche su una squadra solida e stabile. Perso Sergio Marchionne, colpito da ...

Romiti attacca Fca : "Nemmeno un italiano tra i 4 nuovi Top manager. Che amarezza" : Su quattro top manager nominati da Fca per il dopo Marchionne non figura nemmeno un italiano. Una decisione che non va giù all'ex a.d. di Fiat Cesare Romiti, che intervistato dal Corriere della Sera esprime tutto il suo disappunto per le scelte dell'azienda:"I quattro manager (Mike Manley ceo di Fca, Suzanne Heywood per Cnh, Derek Neilson ceo ad interim, e Louis Camilleri in Ferrari ndr) sono bravissimi. Ma provo amarezza nel constatare ...

Economia : più della metà dei Top manager è ottimista : ... nel secondo trimestre un amministratore delegato d'impresa su due si dichiara infatti 'ottimista' sulle prospettive dell'Economia. Lo rivela l' International Business Report stilato da Grant ...

Suicida Binasco - manager più volte arrestato in TangenTopoli : Si è impiccato in casa sua - Si è Suicidato oggi a Tortona il manager Bruno Binasco, 73 anni, figura passata per oltre vent'anni di cronaca giudiziaria di Milano, da Mani Pulite fino al Sistema Sesto,...

Banche - censiamo i raccomandati! Anche fra i Top manager : Mi piace! La proposta di Luigi Di Maio di realizzare nella pubblica amministrazione un censimento dei “raccomandati” è un passo concreto, efficace e rivoluzionario nel difficoltoso cammino verso la meritocrazia, che vede il nostro paese collocato all’ultimo posto di una speciale classifica dell’Ocse che prende in esame dodici paesi europei. Il vicepremier ha portato come esempio la Rai, ma mi auguro che questo progetto riguardi tutte le aziende ...