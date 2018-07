Toninelli s' imbarca su Alitalia | Resterà italiana

ilgiornale

(Di martedì 31 luglio 2018) "rimarrà un vettore nazionale che farà viaggiare le persone nell'interesse nazionale". Lo ha detto ieri il ministro delle Infrastrutture Daniloa Sky Tg24. "Tra settembre e ottobre ci saranno importanti novità, di più non posso dire", ha aggiunto.Il governo gialloverde, quindi, conferma l'impegno a conservare il controllo pubblico della maggioranza azionaria di quella che fu la nostra compagnia di bandiera. Niente "spezzatino" e niente cessione a operatori stranieri che per forza di cose sarebbero stati più interessati al bacino di traffico aereo rappresentato dal nostro Paese che al rilancio di un brand come quello diche, a dispetto dei dirigenti che negli ultimi quarant'anni hanno fatto di tutto per affossarlo, nel mondo conserva grande notorietà ed esercita ancora un certo fascino.E adesso in vista c'è un nuovo bando, con nuove condizioni e nuove scadenze ...