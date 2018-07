Tokyo a due velocità Miste le altre borse asiatiche

Tokyo chiude al rialzo. A due velocità il resto dell'Asia : Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,46% finendo a 22.614,25 punti. Il più ampio paniere Topix sale dell'1,63% a 1.347,79 punti. In una giornata priva di dati ...

VIDEO Olimpiadi Tokyo 2020 : presentate le mascotte Miraitowa e Someity! Due anni esatti all’evento : Mancano due anni esatti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Oggi è partito ufficialmente il conto alla rovescia verso la prossima rassegna a cinque cerchi che si disputerà nella capitale giapponese proprio dal 24 luglio 2020 : la corsa verso l’evento sportivo più importante del quadriennio è ufficialmente partita, i vari percorsi di qualificazione stanno per entrare nel vivo. Nel frattempo sono state ufficialmente presentate le mascotte Miraitowa ...

Ancora guadagni per Tokyo. A due colori le altre Borse asiatiche : Teleborsa, - A due colori le principali Borse asiatiche dopo il rally messo a segno la vigilia in scia all'entusiasmo per il vertice tra Trump e Kim Jong Un. A prevalere qualche presa di profitto ma ...