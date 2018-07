“Toh | è il figlio di Matteo Renzi…” Perché ora tutti parlano di Francesco | 17 anni

caffeinamagazine

(Di martedì 31 luglio 2018) Se c’è una cosa che non si piò rimproverare aRenzi è quella di non essere un padre amorevole e rispettoso della sua famiglia: ha cercato sempre di tenereal di fuori e lontani dai riflettori. Adesso, però, c’è rischio che la scena da qui ai prossimigliela rubi il, grazie all’altra grande passione di papàoltre alla politica: il calcio. Sì,il provino è superato. Il giovane calciatore è pronto per la squadra Primavera di un importante club di serie A come l’Udinese. Situazioni che si ripetono continuamente in Italia. Tutto normale se non fosse che il giovane calciatore èRenzi,del senatore del Pd ed ex presidente del consiglioRenzi. Una grande passione per il calcio ma certamente un cognome che non può non attirare curiosità.Renzi, attaccante di peso, grande grinta e ...