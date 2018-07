Titan Quest è ora disponibile su Nintendo Switch

gamerbrain

(Di martedì 31 luglio 2018) Ii si sono risvegliati e mirano a distruggere l’Olimpo. Spetta a te fermarli – ovunque e in qualsiasi momento con! Il leggendario Action-RPGè da oggisue puoi affrontare ii da solo, in modalità cooperativa locale con un amico sul tuo divano o con un massimo di 6 giocatori online: buona caccia!arriva suDal co-creatore di Age of Empire, Brian Sullivan, e dallo sceneggiatore di Braveheart, Randall Wallace, arriva un action role playing game ambientato in Grecia, Egitto e Asia. Ii sono evasi dalla loro prigione eterna, scatenando il caos sulla terra. Gli dei sono alla ricerca di un eroe che possa invertire la rotta in un’epica lotta che determinerà il destino di entrambi gli uomini e gli dei. Sei pronto ad affrontarea sfida? Caratteristiche ...