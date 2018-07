Tiro a volo | Europei Leobersdorf 2018 | l’Italia farà la voce grossa nelle specialità

Tiro a Volo - Mondiali di Fossa Universale - l'Italia sorride con Marco Vaccari : l'azzurro vince il titolo iridato : Oltre alle medaglie iridate, infatti, la spedizione italiana, ha conquistato le Coppe del Mondo con Lionello Masiero tra i Veterani, lo Junior Riccardo Faccani e i lombardi Graziano Borlini di ...

Tiro a Volo – Mondiali di Fossa Universale - l’Italia sorride con Marco Vaccari : l’azzurro vince il titolo iridato : Un titolo pazzesco quello per Vaccari, conquistato domenica scorsa nei Master sulle pedane ungheresi del centro Sarlospuszta Shooting Range Lui, Marco Vaccari, tiratore di lungo corso di Novate Milanese, è già da tempo nella storia del Tiro a Volo, e di pagine a dir poco importanti ne ha già scritte tante, ma adesso ha decisamente fatto il salto di qualità entrando nella leggenda. A garantirgli un posto nei piani altissimi riservato a ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. Tutte le date : Tutto pronto. scatteranno domani, mercoledì 1, e si concluderanno domenica 12 agosto gli Europei di Tiro a volo: ad ospitarli sarà la località austriaca di Leobersdorf. Primi giorni di gare dedicate al trap (1-5), poi sarà la volta del double trap (6), ormai uscito dal Programma olimpico, infine gli ultimi giorni di gare saranno dedicati allo skeet (8-12). In contemporanea le competizioni della categoria senior e quelle della categoria junior. ...

Tiro a volo : Green Cup - ancora oro Italia : A regalare un altro oro alla squadra azzurra sono Isabella Cristiani e Fabio Sollami, che vincono la gara del Mixed Team di Fossa olimpica, eguagliando il record del mondo in finale. La tiratrice di ...

Tiro a volo - Emirates Green Cup 2018 : nel trap vince Simone D’Ambrosio - terzo Erminio Frasca : Nella Emirates Green Cup garrisce il tricolore: il trap italiano si conferma in forma in vista degli imminenti Europei di Leobersdorf e mette a segno importanti vittorie. Nelle finali del trap successi per Simone D’Ambrosio ed Alessia Iezzi, con bronzi per Erminio Frasca e Giulia Pintor. Tra i team bronzo per gli uomini, oro per le donne. Nel trap maschile vince Simone D’Ambrosio, che in finale, con 47/50, batte il russo Nikita ...

Tiro a volo : Green Cup - Trap Italia d'oro : TODI , PERUGIA, , 28 LUG - La gara di Trap dell'Emirates Green Cup di Tiro a volo, dedicata alla Sheika Fatima Bint Mubarak, è stata dominata dall'Italia. Nella gara internazionale maschile l'oro l'ha ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : favorite e speranze azzurre nello skeet maschile. Sfida generazionale per l’Italia : Si avvicinano gli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria dall’1 al 12 agosto si terrà la rassegna continentale junior e senior. Negli ultimi giorni spazio allo skeet: tra 9 e 10 agosto si terranno qualificazioni e finali dello skeet maschile, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurri, mettendo a confronto tre generazioni di tiratori. Non si possono non inserire nel novero dei pretendenti al trono europeo della specialità, ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : favorite e speranze azzurre nel trap misto. Occhio a Rossi-Pellielo - Palmitessa-Buccolieri per stupire : Si avvicinano gli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria dall’1 al 12 agosto si terrà la rassegna continentale junior e senior. Nei primi giorni spazio al trap: domenica 5 agosto si terranno qualificazioni e finali del trap misto, che vedranno ai nastri di partenza due coppie azzurre. Non si può non inserire nel novero delle pretendenti al trono europeo della specialità la coppia azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : favorite e speranze azzurre nello skeet femminile. Bacosi e Cainero all’attacco : Si avvicinano gli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria dall’1 al 12 agosto si terrà la rassegna continentale junior e senior. Negli ultimi giorni spazio allo skeet: tra 9 e 10 agosto si terranno qualificazioni e finali dello skeet femminile, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurre. Non si possono non inserire nel novero delle pretendenti al trono europeo della specialità Diana Bacosi, oro olimpico a Rio, e Chiara ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : favoriti e speranze azzurre nel trap maschile. L’eterno Giovanni Pellielo guida il tridente italiano : Si avvicinano gli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria dall’1 al 12 agosto si terrà la rassegna continentale junior e senior. Nei primi sei giorni spazio alla fossa olimpica: tra 2 e 3 agosto si terranno qualificazioni e finali del trap maschile, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurri. L’Italia schiera un vero e proprio tridente composto dall’eterno Giovanni Pellielo, reduce dalla medaglia di bronzo ai ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : gli atleti azzurri in gara nella categoria junior : Agli Europei di Tiro a volo, che si terranno a Leobersdorf, in Austria, dall’1 al 12 agosto, contestualmente alle gare senior, si terranno le varie specialità della categoria junior. In gara per l’Italia ci saranno 12 atleti, con buone probabilità di medaglia. Andiamo a scoprire tutti gli azzurrini. Nel trap maschile Matteo Marongiu e Teo Petroni, tra i favoriti, saranno affiancati da Lorenzo Ferrari: ai nastri di partenza ci saranno ...

Tiro a volo : Green Cup - vince Di Spigno : Doppietto dopo doppietto è arrivato a duellare per il primato con il kuwaitiano Ahmad Alafasi, anche lui ex campione del mondo, e alla fine Di Spigno si è imposto con il punteggio di 76/80, contro il ...