Tir non si accorge della fila in A14 e si schianta contro le auto | 7 in ospedale

Pensate di senTirvi in forma? Forse non avete mai visto cosa fa questo signore per festeggiare i suoi 102 anni : I nipoti portano al lago il proprio nonno per il suo compleanno. Dalla poppa della barca, la ragazza lo tiene per un braccio e i presenti gli dicono di stare attento, preoccupati che possa scivolare. Ma appena lei molla la presa, lui si tuffa e si fa una bella nuotata. Ah, il nonno aveva appena compiuto 102 anni. L'articolo Pensate di sentirvi in forma? Forse non avete mai visto cosa fa questo signore per festeggiare i suoi 102 anni proviene da ...

Gli smartphone Samsung non Tirano più e pesano sui conti : MILANO - Samsung paga il rallentamento delle vendite di smartphone che sta colpendo il mercato nel suo complesso e vede assottigliarsi i profitti, facendo leggermente peggio di quel che dicevano gli ...

Atletica – Mario Lambrughi dice addio agli Europei : l’azzurro non parTirà per Berlino : Il capolista nazionale stagionale dei 400hs, Mario Lambrughi, non è in perfette condizioni e non partirà con la squadra azzurra per Berlino Un azzurro in meno a Berlino. E’ lo specialista dei 400hs Mario Lambrughi che, dopo gli ultimi test di allenamento, ha deciso d’intesa con la Direzione Tecnica federale, il suo coach Simone Vimercati e la società di appartenenza, di non prendere parte ai prossimi Campionati Europei di ...

Franca Valeri/ 94 e non senTirli : "Ho il beneficio di una testa che funziona incessantemente ma il corpo..." : Dramma, teatro buffo e un'ironia pungente che l'ha sempre caratterizzata come spesso accade a chi ha vissuto il dolore ma che lo trasforma in comicità, Franca Valeri si racconta...(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:57:00 GMT)

De Laurentiis contro la Juve : 'CR7 colpo pericoloso - le si ritorcerà contro. Sarri indeducato - non basta diverTire' : ... dopo sette scudetti cosa si poteva promettere ai tifosi per affascinarli e scaldarli? E per fare la stessa cosa con gli sponsor, il mondo dell'industria e della politica? Riconosco che la società ha ...

Milinkovic Savic - strappo con la Lazio? Atteso al riTiro - ma non arriva : È tempo di rientri. Oggi, lunedì 30 luglio, i giocatori reduci dal mondiale si sono riuniti con le rispettive squadre per allenarsi in vista della prossima stagione. Tra i tanti ci sarebbe dovuto ...

Il ministro Lorenzo Fontana : “Lo Stato aiuti le donne a non aborTire” : Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana afferma che lo Stato dovrebbe aiutare le donne a non abortire: "In molti casi è per una preoccupazione economica che alcune donne decidono di non avere figli. Mi piacerebbe che lo Stato fosse più vicino a queste donne per far capire loro che, nel dubbio, un figlio è meglio farlo".Continua a leggere

Persol - 100 anni - non senTirli - e una campagna ironica : Persol è da sempre sinonimo di eccellenza made in Italy grazie ai materiali ricercati, alla lavorazione artigianale e alle forme avanguardiste dei suoi occhiali. Pensi infatti a Persol e sai che protegge da sempre i nostri occhi oltre a quelli, per esempio, degli autisti dei tram torinesi, degli scalatori dell’Everest, dei divi del cinema, degli intellettuali e delle personalità eccentriche. Oggi, con 100 anni di esperienza alle spalle, Persol ...

Il Napoli saluta il riTiro di Dimaro : ultima sgambata - Insigne non c?è : Cala ufficialmente il sipario sull?ottavo ritiro estivo del Napoli a Dimaro. Dopo la gara amichevole di ieri sera, vinta a Trento contro il Chievo, il gruppo azzurro si è ritrovato...

Uno Stato che aiuti le donne a non aborTire. Fontana : "A loro direi - un figlio è meglio farlo" : "Finora non ci sono state polemiche, né screzi, con il Movimento 5 Stelle". Lorenzo Fontana sente il sostegno della maggioranza nelle sue battaglie da ministro della Famiglia e della Disabilità, dal no al riconoscimento dei figli di coppie gay al no all'utero in affitto, dalla contrarietà all'aborto al rilancio delle politiche per i disabili."Il nostro compito sarà quello di valorizzare la famiglia composta da una ...

Ryanair non li fa parTire - da Londra a Milano in pullman : la storia di 30 ragazzini tra i 13 e i 17 anni : Da Londra a Milano in pullman. Non è il titolo di una commedia americana ora nei cinema, ma il viaggio affrontato da un gruppo di circa trenta studenti italiani, dai 13 ai 17 anni, che si trovavano a Londra per studiare l’inglese. Perché il ritorno in pulmann quando potevano prendere un aereo? Ci hanno provato, e per ben due giorni di fila ma senza poter partire. I ragazzini sono stati bloccati giovedì 26 all’aeroporto di Stansted ma ...

Tav al palo e Di Maio Tira dritto : non ci sono penali in caso di revisioni : 'Danilo Toninelli andrà a breve a discutere con il suo omologo francese di un progetto ideato trentanni fa' dice il vicepremier. Martedì il ministro delle Infrastrutture in commissione lavori pubblici ...

PELMO D'ORO A MARCO PAOLINI - NON SI PRESENTA "SONO AFFRANTO SCUSATEMI"/ Ultime notizie - si riTira in montagna : PELMO d’Oro a MARCO PAOLINI, non si PRESENTA "Sono AFFRANTO scusatemi”. Ultime notizie, lettera dell'artista destinata agli organizzatori del premio e ai presenti(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 12:40:00 GMT)