Timeless | NBC ordina un finale in due parti per chiudere la serie tv

(Di martedì 31 luglio 2018) Svolta a sorpresa per i fan ditv di NBC prodotta da Sony e in Italia in onda su Fox, cancellata alla fine della seconda stagione:to undiin dueche NBC trasmetterà durante le feste. Sebbene avessimo sperato di poter fare una dozzina di altre stagioni, questa è l'ultima novità che possiamo annunciare. Siamo entusiasti di portare la navicella in giro per un altro viaggio e dare una conclusione alla nostra storia. Lo studio, la rete, il cast e tutto lo staff lo faranno per una sola ragione: per i fan. Perchè loro lo meritano. E visto che i fan lo hanno permesso e li ringraziamo per la loro passione e supporto, quindi, volete che Rufus ritorni o cosa? Questo l'annuncio dei due creatori e produttori diShawn Ryan e Eric Kripke. La vita di questatv è stata travagliata fin da subito. La prima stagione a maggio 2017 venne ...