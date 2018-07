“Ti prego svegliati” Choc in vacanza | sul posto i carabinieri

caffeinamagazine

(Di martedì 31 luglio 2018) Avevano scelto l’Italia come meta di. La spiaggia di Lignano Sabbiadoro una delle località più belle dell’Adriatico. Si erano stabiliti in un camping in mezzo al verde lontano dal caos. Dovevano essere giorni indimenticabili per una coppia austrica e purtroppo per l’uomo lo saranno per sempre. Erano da poco passate le 5 quando si è svegliato e si è accorto che la moglie accanto a sé non respirava più. L’uomo, sotto, ha chiamato subito il numero unico di emergenza Fvg, il Nue 112, chiedendo aiuto. Sularriva dopo poco una ambulanza ma l’equipe medica non può far altro che contestare il decesso della donna, morta diverse ore prima, nel sonno. A stroncarla un malore. La donna, 49 anni, pare soffrisse già di alcuni problemi di natura respiratoria. Sulsono intervenuti anche idella stazione di Lignano. Una storia purtroppo non nuova sulla ...