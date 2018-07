The Good Doctor | questa sera | martedì 31 luglio 2018 | il terzo appuntamento

The Good DOCTOR/ Anticipazioni 31 luglio 2018 : Claire rischia il posto in ospedale? : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 31 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Claire fa un grave errore con un paziente in sala operatoria; Lea abbraccia Shaun.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 06:07:00 GMT)

Anticipazioni ‘The Good doctor’ in onda il 31 Luglio in prima serata su Rai Uno! : Anticipazioni ‘The good doctor’ del 31 Luglio: Shaun Murphy coinvolto in una rapina Martedì 31 Luglio, Rai 1 trasmetterà il settimo, l’ottavo e il nono episodio della serie televisiva ‘The good doctor’, intitolati rispettivamente ‘Un altro me’, ‘La mela verde’ e ‘Vita nuova’. Shaun Murphy si cimenterà con delicati interventi, sfiderà i pregiudizi sull’autismo e si ritroverà coinvolto in una rapina. Martedì 31 Luglio, alle ore 21:25, Rai1 ...

In The Good Doctor 2 una new entry da Doctor House - un addio e tante conferme : Dopo il successo da record che ha ottenuto su ABC diventando la serie più vista della scorsa stagione negli USA, The Good Doctor 2 ovviamente ci sarà. Il nuovo medical drama incentrato sulla storia di un giovane specializzando chirurgo di grande talento affetto da una forma di autismo è stata la grande rivelazione della scorsa stagione ed inevitabilmente è stato rinnovato per un secondo capitolo: l'annuncio è già arrivato lo scorso marzo da ...

Ascolti tv - è ancora successo per 'The Good doctor' - : Per lo sport continua la grande attenzione del pubblico, nel pomeriggio di Rai3, per il Tour de France che ieri è stato seguito da 1 milione 320 mila spettatori con il 14.3 di share. Da segnalare ...

Ascolti tv - The Good Doctor si conferma con 4 - 3 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time The Good Doctor vince ancora confermandosi dopo gli ottimi risultati del 17 luglio quando aveva raggiunto all’esordio i 5 milioni di telespettatori. Nel secondo appuntamento della serie tv di Rai1 con Freddie Highmore, infatti, ha totalizzato 4.563.000 telespettatori e il 22,48% di share nel primo episodio, e 4.357.000 e il 22,78% nel secondo. Su Canale 5 il film Sapore di te ha ottenuto 2.048.000 telespettatori e il ...

Ascolti tv - tutti pazzi per "The Good Doctor" : 4 milioni e mezzo per la seconda puntata : "The Good Doctor" vince ancora, ma soprattutto dimostra che è possibile far impennare gli Ascolti anche in piena stagione estiva. La Rai si gode il successo e visti gli ottimi risultati potrebbe...

«Temptation Island» in fuga da «The Good Doctor» : I falò si spengono e le coppie scappano lontano: la paura di perdere il più piccolo punticino di share per colpa della concorrenza sembra inaccettabile. Tanto più che il nemico si chiama Shaun Murphy, il ragazzo prodigio che, grazie a The Good Doctor, ha segnato uno dei risultati d’esordio più alti di Raiuno: 5.230.000 spettatori e quasi il 28% di share per una serie su cui molti puntavano poco, che sembrava dover replicare il destino ...

Ascolti TV | Martedì 24 luglio 2018. The Good Doctor domina con il 23.5% - Sapore di Te 10.6% : The Good Doctor Su Rai1 The Good Doctor ha conquistato 4.315.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Sapore di Te ha raccolto davanti al video 2.048.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Furore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Rocky II ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 ...

Ascolti tv ieri - The Good Doctor vs Sapore di te | Dati Auditel 24 luglio 2018 : Dopo il grande successo ottenuto martedì scorso dalla serie tv The Good Doctor, in onda su Rai 1, quanti telespettatori, secondo gli Ascolti tv di ieri, 24 luglio 2018, si sono sintonizzati sull’ammiraglia Rai per vedere le nuove puntate? Quanti, invece, hanno guardato gli altri maggiori canali del digitale terrestre? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri, 24 luglio 2018 +++ Ascolti TV DI ieri IN USCITA DALLE ...

The Good doctor/ Shaun e la sindrome del Savant salvano nuove vite - ma un errore fatale distrugge Claire : Le avventure di Shaun Murphy continuano nella serie "The good doctor" in onda tutti i martedì su Rai 1. Il nuovo appuntamento porterà il dottore a scontrarsi con un paziente autistico(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 06:30:00 GMT)

