Testimone giustizia | “Qualcuno è entrato nella mia proprietà”

La Testimone di giustizia Aiello si racconta per la prima volta : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - Per 27 anni ha vissuto lontano dalla sua terra, la Sicilia. E nelle occasioni pubbliche il volto era sempre coperto, per non farsi riconoscere. Lo scorso mese, Piera Aiello, testimone di giustizia, ha deciso di scoprire per la prima volta il suo viso. E mercoledì pross

La Testimone di giustizia Aiello si racconta per la prima volta : Per 27 anni ha vissuto lontano dalla sua terra, la Sicilia. E nelle occasioni pubbliche il volto era sempre coperto, per non farsi riconoscere. Lo scorso mese, Piera Aiello, testimone di giustizia, ha ...

La Testimone di giustizia Aiello si racconta per la prima volta : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Per 27 anni ha vissuto lontano dalla sua terra, la Sicilia. E nelle occasioni pubbliche il volto era sempre coperto, per non farsi riconoscere. Lo scorso mese, Piera Aiello, testimone di giustizia, ha deciso di scoprire per la prima volta il suo viso. E mercoledì prossimo, 18 luglio, alla vigilia della commemorazione della strage di Via D’Amelio, per la prima volta, Piera Aiello, oggi deputata del ...

"Non ho foto - per 27 anni sono stata un fantasma. Ma ora rinasco con il mio volto". La storia della Testimone di giustizia Piera Aiello : "Non ho scatti che mi ritraggono con i miei figli, le uniche immagini sono quelle della loro nascita. Nessun selfie, nulla. Ma adesso mi riapproprio della mia vita, del mio volto: è come rinascere". Piera Aiello, testimone di giustizia eletta alla Camera tra le fila del Movimento 5 stelle, c'è riuscita, ha lottato tanto e dopo 27 anni si è riappropriata pubblicamente delle sue sembianze, in occasione dell'anniversario ...

Piera Aiello torna in Sicilia senza paura : la Testimone di giustizia mostra il suo volto : Sorride e si guarda intorno, ancora frastornata dal suo nuovo modo di guardare e, soprattutto, di farsi guardare dal mondo. Piera Aiello, la testimone di giustizia cognata di Rita Atria e deputata del...