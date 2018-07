Terremoto Centro Italia | nuove demolizioni nelle frazioni di Norcia

Terremoto Centro Italia - Amatrice : individuata una soluzione per la viabilità alternativa : Si è svolta ieri mattina presso la sede del Dipartimento una riunione tecnica per lo studio delle ipotesi di viabilità alternativa per il Centro storico di Amatrice, presieduta dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli e a cui hanno preso parte il Sindaco di Amatrice Filippo Palombini, l’Amministratore Delegato di Anas Gianni Vittorio Armani e il Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità Fulvio Soccodato, il Direttore Generale del ...

Roma - il Terremoto di oggi ai Castelli Romani : epicentro a Genzano - scossa avvertita a Marino - Nemi - Albano Laziale - Ariccia - Ciampino e Grottaferrata : Un terremoto è stato avvertito oggi a Roma: la scossa s’è veriticata alle 08:00 di stamattina, con epicentro a Genzano di Roma ai Castelli Romani. La scossa è stata di magnitudo 2.0 e si è verificata a 11.1km di profondità. Seppur in modo lieve, è stata avvertita a Marino, Nemi, Albano Laziale, Ariccia, Ciampino, Grottaferrata, Rocca di ...

Terremoto Centro Italia - avvelenato il cane-eroe. L’istruttore : “Kaos - non provare odio per chi ti ha ucciso”. Il video : È morto Kaos, uno dei cani impegnati nel Terremoto del Centro Italia avvenuto alla fine di agosto del 2016. Il pastore tedesco è stato avvelenato ed è stato ritrovato dal suo istruttore, Fabiano Ettore, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui Kaos è in azione. L'articolo Terremoto Centro Italia, avvelenato il cane-eroe. L’istruttore: “Kaos, non provare odio per chi ti ha ucciso”. Il video proviene da Il ...

Terremoto Centro Italia : riapre il primo agriturismo a Castelluccio : Il 1° agosto a Castelluccio di Norcia riaprirà il primo agriturismo ristrutturato dopo il Terremoto del 2016. “Siamo stati fermi per due anni ma ora ho tante speranze per il futuro. La struttura aveva solo danni lievi e potevamo far prima ma dopo il sisma qui ci sono molte criticità, prima tra tutte la viabilità,” spiega all’ANSA Ottavio Testa, titolare dell’impresa familiare che gestisce l’agriturismo Monte ...

Terremoto Centro Italia - “ucciso Kaos il cane eroe di Amatrice - Norcia e Camposto” : Avvelenato. Così è morto Kaos, pastore tedesco che era stato impegnato nel salvataggio delle persone durante i giorni del Terremoto in Centro Italia. “Hanno ucciso il cane eroe di Amatrice, Norcia, e Campotosto. Kaos salvava gli umani, gli stessi umani che lo hanno avvelenato” fa sapere in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani, presieduto da Walter Caporale. “Il corpo senza vita del ...

Terremoto - le scosse delle ultime ore a Reggio Calabria : epicentro all’Aeroporto dello Stretto - MAPPE e DETTAGLI : 1/8 ...

Terremoto in Indonesia di magnitudo 6.4 - epicentro a Lombok : 10 morti | : La scossa si è registrata alle 5:47 ore locali , 00.47 in Italia, con ipocentro a soli 7,5 km di profondità. Il bilancio è ancora provvisorio. Nessun danno viene invece per ora segnalato sulla vicina ...

Terremoto Indonesia - almeno 10 morti e 40 feriti. Scossa di magnitudo 6.4 con epicentro nell’isola di Lombok : Un forte Terremoto con epicentro nell’isola di Lombok ha colpito l’Indonesia poco prima dell’una di notte di sabato, ora italiana. almeno dieci persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite, colpite da lastre di calcestruzzo cadute dagli edifici. “Crediamo che il numero delle persone coinvolte possa aumentare. Non abbiamo ancora dati certi”, ha spiegato un portavoce della Indonesian disaster mitigation agency, Sutopo Purwo ...

Indonesia - Terremoto magnitudo 6.4 con epicentro a Lombok : 10 morti - : La scossa si è registrata alle 5:47 ore locali con ipocentro a soli 7,5 km di profondità. Danneggiati decine di edifici. Il bilancio è ancora provvisorio

Terremoto in Indonesia di magnitudo 6.4. L’epicentro nella zona turistica di Lombok : Dieci morti e 40 feriti è il bilancio del Terremoto di magnitudo 6.4 che ha fatto tremare l’isola di Lombok, in Indonesia, non lontano da Bali. Lo ha reso noto l’istituto geologico americano Usgs. La scossa è avvenuta alle 5:47 ora locale (00:47 in Italia) con epicentro a Lelongken e ipocentro a soli 7,5 km di profondità....

Terremoto Centro Italia : Mattarella firma la legge - ma segnala perplessità a Conte : “Non posso fare a meno di segnalare taluni aspetti di criticità dell’articolo 07 che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità. Detto articolo sostituisce integralmente l’art. 8-bis del DL n. 189 del 2016, relativo a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016“: lo ha scritto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in ...

Terremoto Centro Italia : al via a Spoleto i lavori per ricostruire 11 chiese : Dopo quasi due anni dal Terremoto che ha colpito il Centro Italia, nella diocesi di Spoleto–Norcia partono i lavori per ricostruire undici chiese distrutte. Le somme per il recupero sono parte dei fondi nazionali gestiti dal Commissario e trasferiti nella contabilità speciale intestata alla presidente delle Regione, vicecommissario per la ricostruzione in Umbria. L'articolo Terremoto Centro Italia: al via a Spoleto i lavori per ricostruire ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per realizzazione delle “casette” - consegnate ai sindaci 3.444 Sae : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai sindaci sono 3.444, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 112 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.664 Sae nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate nelle Marche, 824 nella Regione Lazio, 752 in Umbria e 238 in Abruzzo. Ulteriori 217 ...

Terremoto Centro Italia : danneggiati quasi 10 mila edifici in Umbria : A seguito del Terremoto in Centro Italia, sono quasi 10 mila gli edifici rimasti danneggiati in Umbria, con 7 mila 378 persone assistite (5.212 in autonoma sistemazione e 1.711 nelle Sae, le cosiddette casette): i dati sono stati divulgati dalla presidente della Regione, Catiuscia Marini, che ha illustrato alla seconda Commissione dell’Assemblea legislativa una sintesi sulla situazione della ricostruzione post sisma. Il 45% degli edifici ...