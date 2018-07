Terra supersfruttata | già esaurite le risorse per il 2018

gqitalia

(Di martedì 31 luglio 2018) L’umanità divora lenecessarie alla biosfera terrestre a un ritmo sempre più distruttivo. Quest’anno sono state già spese lerinnovabili necessarie al mantenimento della popolazione mondiale. Domani scatta l’ora X nella quale il pianeta va ‘in riserva’, l’Earth Overshoot Day ovvero il giorno in cui il consumo delledelladiventerà maggiore delle sue capacità di rigenerarle, in termini di acqua potabile e ossigeno, fonti alimentari ittiche e forestali e così via. Per mantenere l’attuale volume di consumi avremmo bisogno di 1,7 pianeti/anno. Mentre già Barack Obama ammonì di prenderci cura del pianeta che “è la sola casa che abbiamo”. Così non è; non solo: in base ai calcoli del Global Footprint Network, l’organizzazione di ricerca internazionale che monitora la dinamica dell’ecosistema planetario e fissa ...