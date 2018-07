Tennis World Tour | il nuovo titolo simulativo di tennis delude le aspettative

Tennis - Tabellone Fed Cup 2019 : tutti gli accoppiamenti. Rep. Ceca e USA teste di serie - Italia nel World Group II : A Londra è stato sorteggiato il Tabellone della Fed Cup 2019, la massima competizione Tennistica per Nazionali. L’urna della capitale britannica ha rivelato gli incroci della prossima edizione del prestigioso torneo femminile. Repubblica Ceca e USA sono le due finaliste del 2018 (si contenderanno il titolo nel weekend del 10-11 novembre) e dunque sono teste di serie, debutteranno in casa rispettivamente contro Romania e Australia in due ...

Tennis - nasce la World Team Cup 2020! Una concorrente per la Coppa Davis? La nuova competizione dell’ATP : La ATP ha ufficializzato la nascita della World Team Cup a partire dal 2020. L’organo sovrano del Tennis internazionale lancerà quella che sarà a tutti gli effetti una Coppa del Mondo per squadre: si disputerà a gennaio, assegnerà punti per il ranking e avrà un montepremi stellare di 15 milioni di euro. Sarà proprio questo torneo ad aprire la stagione agonistica, si giocherà a gennaio e dunque probabilmente prima degli Australian Open. Al ...

Tennis World Tour - recensione : Per oltre 15 anni il Tennis su console ha avuto due soli nomi: Virtua Tennis e Top Spin. L'immediatezza arcade della serie di SEGA contro la perfetta ma ostica simulazione della saga nata su Xbox, grazie all'ormai defunto team PAM Development. Poi, improvvisamente... il nulla. Mentre Federer, Nadal e Djokovic facevano spellare le mani di milioni di fan in tutto il mondo, il loro sport in versione virtuale scomparve, lasciando orfani i controller ...

Tennis World Tour era completo al 20% a poche settimane dalla pubblicazione : Tennis World Tour è stato pubblicato solo lo scorso mese (Switch, PC, Xbox One e PS4) e ha deluso non pochi fan. Stando alle ultime dichiarazioni di Alain Falc (Bigben) il gioco era completo solo al 20% a un paio di settimane dalla data di uscita. Come riporta DSOG sembra che il publisher non abbia potuto rinviare la data di lancio per motivi di marketing e per avere un gioco di Tennis durante gli Open di Francia. Falc ha affermato che la ...

Tennis World Tour : Recensione - Trailer e Gameplay : Il 2018 è indubbiamente l’anno del Tennis. Dopo il lancio di AO Tennis e l’imminente arrivo di Mario Tennis, abbiamo avuto il piacere di mettere le mani su Tennis World Tour, ed oggi su gentile concessione di Big Ben Interactive vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Tennis World Tour Recensione Commercializzati nello stesso periodo di tempo, a distanza di circa un mese l’uno dall’altro, Tennis World ...

Tennis World Tour è finalmente disponibile oggi su PS4 : In occasione dell'uscita oggi di Tennis World Tour su PS4, Bigben e Breakpoint hanno pubblicato il trailer di lancio per il titolo sportivo che sancisce il ritorno del grande Tennis su console e PC. Il gioco è già disponibile quindi per la console ammiraglia Sony, mentre arriverà su Xbox One il 1 giugno 2018 e su Nintendo Switch e PC il prossimo 12 giugno.Il gioco offrirà una vasta gamma di modalità e contenuti, proponendo un roster di 31 ...