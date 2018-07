Tennis | torneo di solidarietà per Msf

Tennis - Atp 250 di Los Cabos : Fognini e Fabbiano impegnati nel torneo messicano : Tennis, Atp 250 di Los Cabos: Fognini sarà testa di serie numero 2 del torneo, presente anche un altro italiano, Thomas Fabbiano Nella notte italiana Thomas Fabbiano debutta nel torneo Atp 250 di Los Cabos (cemento, montepremi 637.395 dollari). Il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 106 Atp trova dall’altra parte della rete Takanyi Garanganga dello Zimbanwe, numero 451 Atp, proveniente dalle qualificazioni (un solo precedente, ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini vincendo il torneo? Che trionfo dell’azzurro : Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Gstaad e ha così potuto festeggiare il primo trionfo in una competizione del massimo circuito. Il 22enne si è consacrato nel cuore della stagione della sua esplosione definitiva, l’Italia ha trovato un nuovo giovane fenomeno in un momento davvero molto positivo per il nostro Tennis. Il nuovo numero 54 del mondo si è preso il lusso di sconfiggere il quotato Roberto Bautista-Agut e ha così ...

Tennis - Berrettini vince il torneo di Gstaad : Bautista domato 7-6 6-4 - primo successo in carriera : Matteo Berrettini vola sulla terra di Gstaad, Bautista al tappeto in due set ed il Tennista italiano conquista il torneo L’Italia del Tennis sorride ancora. Dopo le belle prove di Cecchinato delle ultime settimane, stavolta è Matteo Berrettini a far sorridere gli appassionati azzurri. Il Tennista romano, ha vinto il torneo di Gstaad domando Bautista in due set: 7-6 6-4 e primo successo in carriera in un torneo Atp. Berrettini ha ...

Tennis - Berrettini batte Zopp 6-4 - 7-6 : è in finale al torneo ATP di Gstaad : Sei giorni dopo il successo di Fognini a Bastad e di Matteo Cecchinato a Umago, altre buone notizie arrivano dal Tennis italiano. Matteo Berrettini, numero 84 al mondo, è in finale al torneo Atp 250 ...

Tennis - il torneo di Wimbledon in esclusiva su Sky fino al 2022 : Per i prossimi 4 anni il torneo di Wimbledon sarà visibile in esclusiva su Sky L'articolo Tennis, il torneo di Wimbledon in esclusiva su Sky fino al 2022 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tennis - Fognini supera Gasquet e vince il torneo di Bastad : Fabio Fognini supera 6-3 3-6 6-1 il francese Gasquet e vince il torneo Atp 250 di Bastad.Dopo la parentesi poco brillante di Wimbledon, il Tennista ligure torna sulla sua amata terra rossa a Bastad, in Svezia. Dopo le insidie del primo match contro lo svedese Ymer, la brillante vittoria contro Del Bonis e la sfida tutta genio e sregolatezza vinta al terzo contro Verdasco, affronta in finale il francese Richard Gasquet, attualmente numero 29 del ...

Tennis - Fognini vince torneo Bastad : ANSA, - ROMA, 22 LUG - Fabio Fognini ha firmato l'albo d'oro dello "SkiStar Swedish Open". In finale a Bastad, in Svezia, il 31enne di Arma di Taggia, ha battuto per 6-3 3-6 6-1, in un'ora e 48 minuti ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fognini/Bolelli conquistano la finale del torneo di doppio. Gli azzurri superano in tre set Oswald/Mirny : Missione compiuta per Fabio Fognini e Simone Bolelli che, un po’ a sorpresa, superano in semifinale la coppia composta dall’austriaco Philipp Oswald e dal bielorusso Maks Mirny, testa di serie numero 1 del torneo con il punteggio di 6-3 4-6 10-4. in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match molto ben giocato dagli azzurri nel primo parziale e capaci poi di venir fuori alla distanza nel super tie-break del terzo valso il successo e ...

Tennis - torneo di Umago : Cecchinato vola ai quarti : Tennis, torneo d Umago: Marco Cecchinato approda ai quarti di finale nel ‘Plava Laguna Croatian Open’ Giornata d’esordio per Marco Cecchinato nel ‘Plava Laguna Croatian Open’ in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Umago. Il Tennista siciliano, numero 27 del ranking mondiale, dopo il ‘bye’ al primo turno ha battuto il ceco Jiri Vesely, numero 73 Atp, 6-3, 3-6, 6-2, approdando ai quarti ...

Chieti - presentato il torneo di Tennis "Memorial Mariano Supino" : I dettagli della manifestazione sono stati illustrati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dall'Assessore allo Sport, Antonio Viola, dal presidente del tennis Chieti, Ennio Marianetti, ...

A Firenze il torneo di Tennis patrocinato dall’UNVS : La sezione UNVS di Firenze presieduta da Massimo Padovani, ha patrocinato il torneo di tennis under 14 in fase di svolgimento nel capoluogo toscano, che si concluderà sabato 7 luglio. Si tratta della 39a edizione del torneo, che la FIT regionale ha deciso, per lo spessore tecnico-organizzativo, di considerare valido anche ai fini dell’assegnazione del titolo di campione toscano ai vincitori del singolo maschile e femminile e del ...

Wimbledon 2018 : ecco quanto guadagnano i Tennisti vincitori del torneo : È la competizione più prestigiosa al mondo e unico slam a essere giocato sull'erba. La prima competizione mai avuta nella storia di questo sport è stata nel 1877, anno in cui gli appassionati hanno ...

Tennis - il palermitano Cecchinato eliminato nel torneo di Eastbourne : Ancora un passo falso in semifinale per Marco Cecchinato, che dopo l'impresa tentata al Roland Garros contro Rafa Nadal si è inchinato ad un più modesto avversario nel torneo su erba di Eastbourne, ...

Tennis : a luglio 2019 torna il torneo WTA di Palermo a 6 anni dall’ultima edizione : Sei anni. Tanti ne sono serviti perché l’Italia ritrovasse il suo secondo appuntamento del circuito WTA. Nel 2019 si ritorna a Palermo, al Country Time Club, teatro di un appuntamento che era diventato un classico del dopo-Wimbledon. Palermo torna così a essere il secondo appuntamento italiano legato al Tennis femminile nel circuito professionistico, dopo gli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Il ritorno del torneo palermitano era ...