Temptation | Martina bacia Andrea e fa una gaffe al falò | Gianpaolo va via

Temptation Island : Gianpaolo abbandona il confronto con Martina : Gianpaolo Quarta lascia Martina Sebastiani al falò di Temptation Island? Si è soliti dire che il meglio si lascia sempre per ultimo e chi lavora a Temptation Island sembra saperlo bene, visto che ha deciso di mostrare al pubblico da casa il falò tra Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani in tarda serata, a pochi minuti dalla fine del penultimo appuntamento. I due, dopo i numerosi filmati visti durante il corso della loro avventura televisiva, ...

Temptation Island 5 quarta puntata 30 luglio 2018 diretta : falò confronto Martina - Gianpaolo : [live_placement]Temptation Island 5 quarta puntata 30 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaTemptation Island 5 quarta puntata 30 luglio 2018 diretta: falò confronto Martina - Gianpaolo pubblicato su TVBlog.it 31 luglio 2018 00:10.

Diretta Temptation Island 2018 stasera : il tradimento di Martina e il pianto di Giada : Grande attesa per la quarta puntata di Temptation Island 2018. stasera in prime time su Canale 5 si rinnova l'appuntamento con il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e noi seguiremo la trasmissione in Diretta minuto per minuto su questa pagina. Cosa succederà in questo quarto appuntamento? Vi diciamo subito che ci sarà un confronto finale ma anche un tradimento che avrà come protagonista l'infedele Martina. Spoiler ...

Temptation Island : Martina e Giampaolo - nuovo falò in vista : Stasera su Canale 5 andrà in onda la penultima puntata di Temptation Island (ricordiamo che il finale di stagione verrà trasmesso dopodomani, mercoledì 1° agosto, sempre a partire dalle 21.25). Settimana scorsa abbiamo assistito al falò di confronto anticipato tra Ida e Riccardo, che ha portato la coppia fuori dal programma insieme. In questa quarta puntata, però, Filippo Bisciglia dovrà condurre il racconto dell’ennesima decisione, di fine o ...

Doppia puntata di Temptation Island 2018 e ultimi falò : Gianpaolo e Martina usciranno insieme? Anticipazioni 30 luglio : Temptation Island 2018 sta per volgere al termine. Anche per quest'anno le coppie che hanno preso parte al reality estivo sui sentimenti dovranno fare i conti con il grande finale che andrà in onda tra oggi, 30 luglio, e mercoledì, 1 agosto. Sarà proprio tra due giorni che andrà in onda l'ultima puntata con tanto di addio da parte delle coppie e le rivelazioni di quello che è successo dopo il falò e le prime risposte. Cosa succederà e quali ...

Temptation Island 2018 - anticipazioni quarta puntata : falò di confronto per Giada e Francesco - Martina tradisce Gianpaolo : Filippo Bisciglia vi aspetta stasera lunedì 30 luglio con il quarto appuntamento del reality delle tentazioni.

Temptation Island : Raffaela - Martina e Giada single? L’indizio : Raffaela Giudice, Martina Sebastiani e Giada Giovanelli sono single? La quarta puntata di Temptation Island si consumerà questa sera, alle 21.25 su Canale5. La sesta edizione del reality estivo della rete ammiraglia ha visto uscire di scena già due coppie: quella formata da Oronzo e Valentina, e quella composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Se le prime coppie uscite dal programma sembrerebbero aver ritrovato la serenità dopo il ...