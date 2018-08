‘Temptation Island Vip’ | il settimanale ‘Chi’ rende note altre 3 probabili coppie del

ilgossip

: Temptation Island è la dimostrazione che le donne ricordano vita, morte e miracolo di ogni essere umano. #TemptationIsland - simone_paciello : Temptation Island è la dimostrazione che le donne ricordano vita, morte e miracolo di ogni essere umano. #TemptationIsland - simone_paciello : Tatuarsi la data dell’inizio di Temptation Island è l’antisgamo. *spoiler* #temptationisland - simone_paciello : A Temptation Island lo sport nazionale è l’arrampicata sugli specchi. #TemptationIsland -

(Di martedì 31 luglio 2018) TemptationVip: eccodel cast del programma che sarà condotto da Simona Ventura Se la versione classica di Temptationè ormai agli sgoccioli, fervono invece i preparativi per la prima edizione della versione Vip del reality show di grande successo targato Canale 5, e condotto per l’occasione da Simona Ventura a partire da metà settembre. Proprio la scorsa settimana, la rivista Chi aveva anticipato la presenza di dued’eccezione pronte a mettere in gioco i loro sentimenti sull’isola delle tentazioni: Valeria Marini e il compagno Patrick Baldassari, e Stefano Bettarini insieme alla compagna Nicoletta Larini Il giornalista Gabriele Parpiglia aveva però preannunciato che le sorprese non sarebbero finite e così è stato: dopo l’anticipazione della scorsa settimana, nel numero del magazine diretto da Alfonso Signorini in uscita domani in ...